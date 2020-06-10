追諡許崑源引戰火 高市議會綠總召槓副議長

已故高雄市議會議長許崑源追諡案引發爭議，議會發聲明批評民進黨團總召韓賜村言而無信，屢在協商後翻案不堪代表黨團協商重任，促綠營重新遴選總召，韓賜村反擊副議長陸淑美濫權、謊言。

許崑源6日晚上墜樓身亡，議會主導治喪事宜，加上市長韓國瑜被罷免成功，有議員提議府會群龍無首，建議研議部分議程停會的可能性，韓賜村於8日弔唁許崑源時，陸淑美請他和黨團內部協商。

國民黨及民進黨團總召都說接獲9日黨團協商通知，韓賜村指出，8日晚上接獲議事組一份定期大會變更議事日程表，黨團也達成反對議程變更事宜。

9日政黨協商後，市議會發布新聞稿指出，無黨團結聯盟總召朱信強提議追諡許崑源為議會「永遠的榮譽議長」，包括國民黨團總召曾俊傑、韓賜村也同意，許崑源將成為全國議會首例的榮譽議長。

不過9日晚上7時，韓賜村發布聲明指出，許崑源為榮譽議長一事非原定黨團協商事項，再者提案尚須大會公決才能生效，所以他未表達反對意思。

不過，市議會無法接受韓賜村的聲明，9日晚上及今天兩次發布新聞稿針對追諡許崑源一事出爾反爾並批評「人無信而不立」，讓協商互信蕩然無存，未來將考慮關閉黨團協商大門。

韓賜村今天下午2時許再以新聞稿譴責陸淑美謊言、濫權等。民進黨接獲黨團協商議題是日程變更，後來討論追諡案，他顧及情誼與和諧才說原則上同意，再者，陸淑美也說若大會討論有異議會敲槌休息協商，所以他才簽字允將議題帶回黨團溝通。

面對議會新聞稿的批評，韓賜村反擊陸淑美昧於事實，譴責陸淑美越權發布新聞稿還揚言關閉黨團協商大門；質疑「追諡」的方式，還質疑過去功績卓著的前議長都要比照。

不甘韓賜村的批評，陸淑美在下午4時再透過議會發布新聞質疑韓賜村在多次的程序委員會和黨團協商屢屢翻案，破壞互信機制，明顯不堪代表民進黨參與協商重任，建議民進黨團重新遴選總召。

藍綠因追諡案引發戰火，市議會高層透露許崑源家屬已表達婉拒及謝意。