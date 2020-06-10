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黃捷淚灑許崑源靈堂 北漂正妹質疑背後有高人指點

聯合新聞網 / 綜合報導
黃捷步出許崑源靈堂掩面哭泣。 圖／擷自udn直播畫面
黃捷步出許崑源靈堂掩面哭泣。 圖／擷自udn直播畫面

一向力挺韓國瑜的前高雄市議長許崑源，日前不幸墜樓喪命、享壽63歲。死訊傳出後震驚各界，日前時代力量高雄市議員黃捷到許崑源靈堂悼念，沒想到因為擦了顏色太顯眼的口紅，遭高雄法制局長吳秋麗在耳邊說「妳來幹嘛，妳可以不用來」，事後黃捷則掩面哭泣走出靈堂。對此，北漂正妹李明璇在臉書貼文，她表示黃捷赴許崑源靈堂弔唁，背後恐有高人指點，目的全為讓國民黨再次掉入陷阱。

李明璇表示，政治人物的一舉一動通常經過算計，但對於黃捷赴許崑源靈堂悼念一事，李則酸說「鼓起勇氣去弔唁是一回事、哭得出來又是另一回事」。李明璇提到，政治人物過世後，對手陣營通常會以黨團組織名義一起捻香，除非和死者有私交才會獨自前往靈堂弔唁。

隨後李明璇話鋒一轉，她表示就自己所知「黃捷議員跟議長沒有什麼私下交情」，李明璇認為黃捷獨自赴許崑源靈堂捻香背後恐有高人指點，目的是為了讓國民黨再次掉陷阱，趁機滅了將來可能的民怨反撲氣勢。而對於黃捷淚灑靈堂，李明璇更酸溜溜地表示「至於是不是被政治耽誤的演員？留給觀眾自有評斷」。

此外，近日又傳出黃捷在場內沒哭，步出會場才哭給媒體拍，對此民進黨市議員康裕成聲援黃捷，她表示當天看到黃捷在場內即頻頻拭淚，她還納悶「為何哭成這樣」；對於淚灑靈堂一事，黃捷表示議長憾事大家心情都很低落，難免有些情緒性反應，是人之常情，吳局長情緒性的話，她不會放心上。

而遭傳在靈堂因口紅顏色嗆黃捷的吳秋麗，她解釋當天黃捷擦著大紅色口紅，沒戴口罩、帶著笑容進會場，儀態不是很適宜，一副勝利者姿態，於是輕聲對黃捷說「妳來幹嘛，妳可以不用來」、並無惡意。事件延燒多日，吳秋麗向外界喊話希望事情到此為止，不相關者別再加入戰局。

許崑源 黃捷 北漂 正妹 國民黨

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