黨團協商追諡許崑源榮譽議長 韓賜村改口大會公決

高雄市議長許崑源身故，市議會今天經黨團協商通過追諡他為榮譽議長，但民進黨團總召韓賜村事後卻改口需大會公決，議會晚上批評綠營無信，未來考慮關閉黨團協商大門。

民進黨市議員高閔琳表示，自己並不認同追諡許崑源為榮譽議長；民進黨議會黨團總召韓賜村晚上聲明，由於黨內沒討論追諡許崑源為榮譽議長案，因此仍需經議會大會公決，不過自己在政黨協商當下並未反對。但也不敢專斷同意或不同意，將提交大會公決，屆時民進黨團會表達意見。

高雄市議會晚上發布新聞稿，還原上午協商會議內容，並抨擊韓賜村出爾反爾，「人無信而不立」，未來將考慮關閉黨團協商大門。

議會指出，今天的黨團協商會議中，無黨籍議員朱信強提案追諡許崑源為榮譽議長，除國民黨團總召曾俊傑表達支持，韓賜村也說原則同意，提案結論為「無異議通過」，韓賜村還在會中強調「屆時無須動用表決」。

議會進一步指出，會中包括無黨團結聯盟、民進黨團及國民黨團都對朱信強提案達成無異議通過的共識，更有鼓掌通過的默契，韓賜村當時也依黨團運作辦法簽署會議結論。

議會批評，但韓賜村會後竟發表與黨團協商結論悖離的言論，讓黨團協商的互信精神蕩然無存，且韓賜村身為代表民進黨團參與協商者更應嚴格律已；未來考慮關閉黨團協商大門。