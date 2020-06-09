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追諡許崑源為榮譽議長 高市議會創全國先例

中央社 / 高雄9日電
高雄市議長許崑源身故，高雄市議會今天進行黨團協商，通過追諡許崑源為榮譽議長，為全國議會首例。 圖／取自許崑源臉書
高雄市議長許崑源身故，高雄市議會今天進行黨團協商，通過追諡許崑源為榮譽議長，為全國議會首例。 圖／取自許崑源臉書

高雄市議長許崑源身故，高雄市議會今天進行黨團協商，通過追諡許崑源為榮譽議長，為全國議會首例。

市議會上午召開黨團協商會，各黨團代表無異議通過追諡許崑源為議會榮譽議長；有關許崑源治喪事宜，由副議長陸淑美擔任治喪委員會主委，各黨團總召擔任副主任委員，議會共同協助遺屬治喪事宜。

許崑源治喪委員會並將由議會主導籌辦，並訂6月27日上午9時舉行公祭，地點在高雄市第一殯儀館景行廳。

無黨團結聯盟黨團召集人朱信強會中提案建議追諡許崑源為議會榮譽議長；朱信強指出，許崑源擔任議7屆議員、2屆議長，服務市民近26年，一生奉獻市民與議會，主持議事兼顧各黨各派問政權益，深獲信賴。

朱信強說，為表彰許崑源對議會的貢獻，並讓市民緬懷，建請追諡為議會榮譽議長。國民黨團總召曾俊傑當場力挺，民進黨團總召韓賜村也同意。

高市議會指出，經討論後，與會無異議通過朱信強提案，許崑源因而成為全國議會首例的榮譽議長。

正值市議會第3屆第3次定期大會開議期間，因應市長韓國瑜被罷免後是否變更議程，上午的黨團協商並未討論。

許崑源

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