聽新聞
test
0:00 / 0:00
追諡許崑源為榮譽議長 高市議會創全國先例
高雄市議長許崑源身故，高雄市議會今天進行黨團協商，通過追諡許崑源為榮譽議長，為全國議會首例。
市議會上午召開黨團協商會，各黨團代表無異議通過追諡許崑源為議會榮譽議長；有關許崑源治喪事宜，由副議長陸淑美擔任治喪委員會主委，各黨團總召擔任副主任委員，議會共同協助遺屬治喪事宜。
許崑源治喪委員會並將由議會主導籌辦，並訂6月27日上午9時舉行公祭，地點在高雄市第一殯儀館景行廳。
無黨團結聯盟黨團召集人朱信強會中提案建議追諡許崑源為議會榮譽議長；朱信強指出，許崑源擔任議7屆議員、2屆議長，服務市民近26年，一生奉獻市民與議會，主持議事兼顧各黨各派問政權益，深獲信賴。
朱信強說，為表彰許崑源對議會的貢獻，並讓市民緬懷，建請追諡為議會榮譽議長。國民黨團總召曾俊傑當場力挺，民進黨團總召韓賜村也同意。
高市議會指出，經討論後，與會無異議通過朱信強提案，許崑源因而成為全國議會首例的榮譽議長。
正值市議會第3屆第3次定期大會開議期間，因應市長韓國瑜被罷免後是否變更議程，上午的黨團協商並未討論。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言