追諡許崑源為榮譽議長 高市議會創全國先例

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日確定通過，高雄市議長許崑源卻在當晚墜樓身亡，震驚全國，後續遺缺安排也引起關注。市長、議長遺缺較為單純，將由中央指派代理市長至完成補選，議長之位由議會議決補選，或由副議長代理至任期結束。至於議員遺缺處理，以及後續對市民權益的影響，則是本篇討論的重點。

2020-06-09 12:44