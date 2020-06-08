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許崑源墜樓亡後網傳怪罪罷韓團體 高市警追查

中央社 / 高雄8日電

高市長韓國瑜罷免案6日投票通過，高市議長許崑源當天晚間墜樓身亡。今天網傳一則「緊急公告」指有「小弟們」怪罪罷韓團體，請注意安全。高市警局也接獲相關訊息，進行追查。

在媒體群組也收到的這個「緊急公告」內容，指「收到警察局和保防大隊通知，有緊急事要和大家通知：因許崑源自殺身亡的事，現在他的小弟們把這件事怪罪在罷韓&相關團體上，我們收到消息基進是他們的目標之一，所以為了人身安全，高雄這邊會把所有和罷韓、基進相關的識別物（衣服、擋泥板、黃絲帶等等）全部都拆卸，這陣子都不要帶出門，也請其他縣市保持低調，注意安全」。

不僅網路上也瘋傳這則「緊急公告」，警方保防等相關單位也接獲訊息；高雄市警察局表示，沒有「緊急公告」中指出的單位「保防大隊」，不排除有人故意散布製造恐慌，但已由高市刑大科技犯罪偵查隊等展開調查釐清。

至於台灣基進今天起休息3天至6月10日才開門，高市警局表示，據調查，台灣基進的臉書FB官網公布休息原因「在漫長戰役有了階段性成果的同時，我們需要讓長期辛苦的志工、幹部們，先好好的休息片刻」。應與「緊急公告」內容無相關聯。

罷韓案結束後，高市警局為防範不同意見者發生衝突或糾紛，編排勤務加強相關據點的巡邏及安全維護。警方請民眾勿揣測和轉傳未證實及企圖製造恐慌的貼文。

許崑源

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