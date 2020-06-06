紙風車劇團道具廠房大火 鑑定報告2週出爐

紙風車劇團所屬風之藝術工作室鐵皮工廠，今天凌晨發生大火。新北市府消防局表示，顧及消防員安全，一度出動滅火機器人射水處理殘火。起火原因仍待調查，鑑定報告2週出爐。

新北市府發言人蔣志薇表示，新北市長侯友宜得知消息後，第一時間即表達關心，紙風車多年來累積的智慧財產無法估算，需要一段時間盤整。紙風車劇團是新北市兒童藝術節多年合作夥伴，綠光劇團是文化部品牌團隊，未來將視團隊需要，給予最大的支援與協助，讓劇團克服難關。

新北市府消防局副局長李清安告訴中央社記者，因鐵皮屋頂受高溫後有倒塌之虞，顧及消防員安全，派滅火機器人進入鐵皮屋工廠內處理殘火。起火原因正積極調查、蒐證，鑑定時間需要2週，但調查結果不會對外公布，業者可以向消防局申請。

李清安說明今天的救災表示，鐵皮屋工廠火警首要阻絕火勢延燒擴大，火場救災水源透過水庫車與水箱車中繼，水源無虞，但現場大量布景與道具使火災持續延燒。消防局統計，這場火警共派42車、118人到場救援。

李清安說，鐵皮屋在劇烈燃燒後容易倒塌，會危急救災人員安全。人工智慧滅火機器人協助救災，透過水壓控制射水噴頭，可達射程約30公尺至40公尺遠。最近發展的AI產品滅火機器人，不受大火、煙霧影響，全方位移動與調控設水方向，可代替消防人員正面攻擊火場，是殘火處理的利器，並保護人員安全。

新北市府消防局表示，今天凌晨零時47分接獲報案，位於八里區渡船頭路風之藝術工作室起火，火勢全面燃燒，延燒2間鐵皮屋，凌晨3時18分火勢熄滅，燃燒面積約2300平方公尺。現場1名經理逃生時受傷，送馬偕紀念醫院淡水院區治療。