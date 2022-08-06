中共軍演攪局 昨天過境航班剩約1成僅39架次

中共解放軍於台海周邊7處海空域進行軍事演習，干擾我國航班及船舶出入境動線。國際航班起降採取因應方案，由航管單位引導航機繞道避開危險區，因此影響不大，但昨日過境航班僅39架次，比起過去平均每日約300架次少了許多，顯示無出入境需求的航班選擇改走其他路線，躲避演習戰火。

交通部指出，空運部分，8月5日全日國際航班之起飛、降落及過境班機約351架次，包括起飛155架次、降落157架次、過境39架次， 經觀察，經由採取因應方案由航管單位引導航機繞道避開危險區，起飛及降落架次與以往平均各約150起降架次，差異不大。

不過由於共軍演習危險區生效期間為4日中午12時，因此4日過境班機統計數據較多，5日的過境航班數就已大幅減少，以往平均一天過境航班約300架，昨日僅剩39架次。民航局航管單位將持續密切掌握航機動態並提供航管服務，確保台北飛航情報區之飛航作業安全。

海運方面，經航港局統計，8月5日全日，國內7處國際商港進港船舶計141艘次、出港船舶計137艘次，相較前日，進出港船隻無明顯受影響之情形。