快訊

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

中共軍演攪局 昨天過境航班剩約1成僅39架次

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
過去平均每天台北飛航情報區的過境航班約有300架，但昨天僅剩39架次，示意圖。本報資料照片
過去平均每天台北飛航情報區的過境航班約有300架，但昨天僅剩39架次，示意圖。本報資料照片

中共解放軍於台海周邊7處海空域進行軍事演習，干擾我國航班及船舶出入境動線。國際航班起降採取因應方案，由航管單位引導航機繞道避開危險區，因此影響不大，但昨日過境航班僅39架次，比起過去平均每日約300架次少了許多，顯示無出入境需求的航班選擇改走其他路線，躲避演習戰火。

交通部指出，空運部分，8月5日全日國際航班之起飛、降落及過境班機約351架次，包括起飛155架次、降落157架次、過境39架次， 經觀察，經由採取因應方案由航管單位引導航機繞道避開危險區，起飛及降落架次與以往平均各約150起降架次，差異不大。

不過由於共軍演習危險區生效期間為4日中午12時，因此4日過境班機統計數據較多，5日的過境航班數就已大幅減少，以往平均一天過境航班約300架，昨日僅剩39架次。民航局航管單位將持續密切掌握航機動態並提供航管服務，確保台北飛航情報區之飛航作業安全。

海運方面，經航港局統計，8月5日全日，國內7處國際商港進港船舶計141艘次、出港船舶計137艘次，相較前日，進出港船隻無明顯受影響之情形。

軍演 國際航班 解放軍

延伸閱讀

整理包／陸出動哪些戰備武器？美日有來救嗎？中共軍演8大問一次解答

中共軍演持續 蔡總統：政府已做好完整應變準備

中共軍演實射飛彈第二天 同班揪74人約金門埋酒記念

影／軍演最前線小琉球加強巡防 海巡署廣播勸離逼近船艇

相關新聞

中共軍演攪局 昨天過境航班剩約1成僅39架次

中共解放軍於台海周邊7處海空域進行軍事演習，干擾我國航班及船舶出入境動線。國際航班起降採取因應方案，由航管單位引導航機繞...

中共軍演第3天！桃園機場64航班取消 外籍航空占半數

中共解放軍4日起在我國周邊7處海域實彈軍演，今日進入第三天。根據桃園機場官網資訊，截至上午10時為止，共有64班次取消，...

半數過境航班 未經台北航區

中國大陸軍演昨進入第二天，實際觀察桃機航班資訊，雖有四十六班航班取消，但大多是受疫情影響，國籍航空大多老神在在，照常起降...

軍演第二天 桃機46班次取消 部分外籍航空因軍演停飛

不滿美眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）來台灣訪問，中共解放軍昨天中午開始在台灣周邊7處海域進行連續3天的軍事演習，出入境台...

感動萬分！出國遇軍演驚險轉機 日航送暖台乘客：都會等您們

中國大陸「圍台」進行實彈軍演，多家航空公司為了飛安緊急取消航班或調整航道，搭機乘客的行程難免受到影響。旅遊作家、私人旅遊俱樂部Le Orano執行長高睿騰昨（4）日搭日本航空飛往洛杉磯的班機就受到延誤

中國圍台軍演 大量國際航班被迫取消或改道

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台行程，中國隨即展開軍演。台灣為因應共軍演習，被迫要求大量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。