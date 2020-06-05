男子買口罩排第一個狂掃40盒惹怨 網友點出關鍵原因力挺

隨著新冠肺炎疫情趨緩，除了口罩實名制持續實施外，政府6月1日起也開放超商、量販店等通路販售醫療級口罩，造成許多民眾排隊搶買，一名網友的家人昨（4）日到知名的生活精品百貨「寶雅」排隊購買，沒想到排在他前方的一名男子竟然做出一個舉動，讓在場排隊的其他人氣炸了，但網友們看了卻反而力挺這名男子。

原PO在PTT寫道因為媽媽長期在國外休養，有鑑於疫情的嚴重，家人趁著政府允許開放口罩販賣之日，昨天一大早8點多就到寶雅排隊，準備購買一些口罩寄到國外給母親使用。家人到場時人數不多，他排到第三位，心想買到的機會很穩當，應該可以多買幾盒，沒想到開賣時，排在隊伍第一位的男子竟然霸氣的說「我要買40盒」，讓在場的人聽了全傻了。

原PO說這名男子的行為立刻引爆後方排隊民眾的怒火，許多人抱怨連連，但他完全不畏懼，甚至還回嗆說「要不是看後面很多人，我就全掃了（56盒），吵什麼吵！」也讓原PO直呼「真勇者」。

不過貼文一出卻讓許多人力挺這名男子的行為，「去怪店家不限制一人買幾盒啊，沒限制為什麼不能買？」、「店家問題比較大，不限量…」、「這就是自由經濟啊，不然你一家10口要吃飯，會因為後面有人排隊就只買5碗飯嗎？」、「自由經濟啊，買不到不會多努力嗎？」、「本來就可以買啊，難不成你看到架上空的你會去罵人嗎？」、「政府就不限購，你要商家限啥量？」、「不意外啊，解禁了不是？就賣你們這些懶的排隊又需要口罩的」。