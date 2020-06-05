好市多開賣中衛口罩！年前歷史價格曝光 網嘆：回不去了

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內口罩禁令於1日解除，並恢復自由買賣與實名制並行，對此美式賣場好市多（Costco）也於官網開賣中衛口罩，不過有網友曬出年前在好市多買的中衛口罩發票，沒想到眾人看到價格後感嘆「回不去了！」

好市多於官網販售中衛醫療彩色口罩，一盒50片售價265元，商品顏色隨機出貨無法指定，一張會員卡限購一組，不過目前顯示缺貨中。對此，有網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」貼出年前於好市多消費的明細照片，只見200片中衛彩色口罩只要285元，現今價格與之相比貴了4倍之多，讓他無奈地說「唉！過年前是200片285元」。

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「沒辦法原料都漲價了」、「差好多啊！原物料上漲及稀缺性，價格應該回不去了」、「我也是年前買一盒200片285元，現在好貴喔！」、「疫情爆發後才在想，早知道12月底那次就買」、「當初想說家中還有口罩，等用完再買就好，結果再來就買不到了」、「12月底那次去，心想家裡還有100片夠用，下次在買就好，哪知道1月底會一罩難求」、「一口氣變四倍價格」。