華新觀光工廠6日起週末開賣口罩 每人限購2盒

配合國內口罩販售解禁，華新醫材生產的口罩也將開賣；華新口罩觀光工廠將從6日起的每週六日開賣口罩，每人限購2盒，6月預計出售8000盒，也將於8日在網路開賣。

以生產醫療用手套起家的華新醫材股份有限公司，在彰化縣田中鎮設有工廠，廠區內有口罩觀光工廠，並安排專人解說口罩生產過程，教導民眾如何選購，工廠內也販賣華新自行設計的多款口罩；但觀光工廠因配合政府徵用口罩政策，今年1月31日宣布休館。

華新醫材集團企劃專員徐誌遠接受媒體聯訪時說，政府解除口罩徵用政策，6月底之前，每天生產的口罩有4成需繳給政府，其餘的可以自由販賣，觀光工廠也暫定在週休二日開放給民眾買口罩。

徐誌遠指出，要購買口罩的民眾需現場排隊，限定500人，每人可購買2盒口罩，成人和兒童專用的口罩都有販售，一盒50入，售價從新台幣350元到500元不等，6月預計售出8000盒。

除了口罩觀光工廠外，華新公司指出，公司也研發鑽石型成人口罩，6月8日會在所設立的摩戴舒網路商城開賣，一個帳號限購2盒，限量200盒，網路電商通路像是奇摩等也會在同一天開賣，但一人只能購買1盒。