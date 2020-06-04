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北捷跟進7日有條件脫口罩？ 黃珊珊：等疫情中心下令

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，政府強制要求民眾搭捷運戴口罩。圖／本報資料照
新冠肺炎疫情嚴峻，政府強制要求民眾搭捷運戴口罩。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情趨緩，交通部今天晚間宣布，從7日起鬆綁管制措施，大眾運輸進入運具後，若可維持社交距離或適當阻隔設施，可不戴口罩；至於台北市的公車、捷運，是否也會比照跟進？台北市副市長黃珊珊受訪表示，當初台北市的公車、捷運要戴口罩，是由中央流行疫情指揮中心宣布，是否解封同樣由該中心決定。

交通部要求台鐵、高鐵、國道客運大眾運輸，從4月1日起，民眾搭乘時一律要戴口罩，隨著疫情趨緩，昨天宣布鬆綁措施，從7日起，民眾進入運具後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，可不戴口罩。

目前台北市的公車、捷運，民眾搭乘時必須戴口罩，是否跟進鬆綁？台北市副市長黃珊珊受訪表示，之前交通部說搭乘大眾運輸要戴口罩，結果又說只管台鐵、高鐵，其餘交由中央流行疫情指揮中心說明。

黃珊珊指出，當初台北市公車、捷運要戴口罩，是中央流行疫情指揮中心下令，現在就等中央流行疫情指揮中心決定是否解禁，目前台北市的公車、捷運，仍維持戴口罩及體溫監測。

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