台灣零確診口罩仍秒殺！網曝「關鍵原因」：買個心安也好

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，口罩禁令於6月1號解除，民眾可到國內超商及賣場通路購買，不過許多店家一開賣口罩就被搶光，對此有網友不解「為何台灣零確診之後，口罩反而搶更兇」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在臉書社團「口罩現貨即時專區」發文表示，國內疫情趨緩許多，原本心想口罩終於解禁要來買一盒中衛的口罩，結果當天一上線開賣直接大當機，「等我的電腦好了之後，網頁就顯示賣光了，最近不是都零確診，大家怎麼都還搶的那麼兇？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「因為疫苗還沒出來，不能鬆懈啊！」、「買回去囤在家裡也心安」、「說不定疫情還會爆發，先買起來放」、「買起來放著搭配實名制，後面疫情走向沒人料的到」、「疫情過後，大家都了解口罩的重要性，多買也沒差」、「我也沒有搶到」、「大家害怕潛藏的病毒啊！」。