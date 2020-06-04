網購平台賣口罩 10分鐘搶光

雖然疫情趨緩，但是消費者搶買口罩的需求絲毫未減，昨天上午起各大網購平台陸續開賣CSD中衛盒裝口罩，包括Yahoo奇摩購物中心、博客來等均出現因流量瞬間暴衝導致系統短暫異常的狀況，各家網購平台首波推出的中衛盒裝口罩都在10分鐘內搶空。業者均表示，會積極與供應商合作持續補貨上架，請大眾勿心急。

各家網購平台首批開賣的中衛盒裝口罩雖然紛紛喊出萬片數量，但因都是50片盒裝，推估每家網購平台僅分配到大約200盒左右。

Yahoo奇摩購物中心6月2日晚間10點搶先限量開放CSD中衛醫療口罩加價購，5分鐘內就賣光，昨天上午10點限量開賣首波萬片中衛醫療口罩也被秒殺。博客來的4款中衛盒裝口罩約在2分鐘內搶購一空，昨天上午11點開賣當下的網站流量甚至突破任天堂Switch開賣的紀錄，第二波中衛口罩預計6月8日開賣。PChome24h購物則預計6月5日下午開賣第二波中衛口罩。

蝦皮購物昨天開賣中衛醫療口罩，數百盒在1分鐘內賣光，第二波口罩預計6月5日下午5點開賣。momo購物網預計本周末開賣薰衣紫色中衛盒裝口罩，下周起將陸續開賣濾得清、天天等其他品牌醫用口罩。松果購物推出50入盒裝的台灣製淨新醫療等級口罩，一盒售價434元、兩盒售價822元。

OKmart昨天起於門市現場限量販售單入裝的台灣製醫療級活性碳口罩。圖／OKmart提供

除了網購平台之外，康是美開放預購盒裝醫療口罩，每盒50入售價299元，每人限購兩盒，限量2萬盒售完為止，預計6月5日起陸續有中衛盒裝醫療口罩到店，每盒售價299元，每人限購一盒。屈臣氏開賣MIT醫療級口罩，總備貨量超過150萬片，每片單價約5.38～10元。OKmart於持有醫療證明的門市限量販售單入裝的台灣製醫療級活性碳口罩，售價10元。