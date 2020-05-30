通姦罪維護婚姻？ 法官：感情不應用刑法苛責

大法官宣告通姦罪違憲，聲請釋憲的台中地院法官張淵森認為此結果符合國際潮流及人權保障，感情不應用刑法苛責，肯定大法官不畏多數民意反對，宣告通姦罪違憲；多位聲請法官都指出，國人觀念應調整。「不要老是認為國家要幫助維繫婚姻！」

此次為通姦罪是否違憲聲請釋憲的共有十九名法官，法界人士指出，由此可看出時代變化。

廿年前任高雄地院法官的葉啟洲是首批聲請通姦罪違憲者之一，如今是政治大學法律學系教授的他昨得知釋字七九一號解釋結果表示，本屆大法官能認同他廿年前的想法，「心情十分感動」，他說，不同世代的法律人思維不斷改變，雖和主流民意不同，但確實帶給民眾省思。

葉啟洲說，通姦罪僅是滿足被害配偶的報復和快感，對維繫實際婚姻生活毫無助益；夫妻間感情基礎與信賴關係，無法透過法律建立、維持或修復。葉從未見過透過通姦罪成功挽回婚姻的案例，外界認為通姦罪能維護婚姻，實際上純屬想像。

當年同樣聲請釋憲的苗栗地方法院法官陳文貴更指出，法律應該與時俱進，婚姻也無需靠刑罰強制力維繫。

此次聲請釋憲的張淵森指出，配偶間是否對彼此忠誠，是兩個人間的私事，就如同要不要維持婚姻，國家不應介入，更不應動用刑罰來恫嚇人民維持婚姻的忠誠。張淵森形容這是大法官繼同婚釋憲之後，再次不畏多數民意反對，作出符合國際潮流，保障人權的解釋。

聲請釋憲者之一的台北地院法官林孟皇則說，通姦罪違憲雖衝擊很多人的價值思維，但不代表認可或鼓勵婚外性行為，也不是否定家庭或婚姻，該深思的是，情感與婚姻得靠自己經營，國家無法介入，是本次解釋的重大意義。

林指出，立法者希望藉由刑法的威嚇、懲罰所生痛苦，阻止婚外性行為對於婚姻的傷害，但有時反而導致夫妻離婚。

有女檢察官擔心，通姦除罪化後，女性可能對婚姻更沒安全感，為避免婚後「人財兩失」，可能抱持防禦心態步入婚姻，可能讓婚姻關係漸趨更不穩定，「這對台灣社會來說，絕對是一大改變」。