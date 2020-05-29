通姦罪釋憲案 司法院：院長副院長不須迴避

司法院今天指出，大法官釋字第791號解釋審查刑訴法第239條但書是否合憲，刑訴法主管機關司法院的院長、副院長身兼大法官，因查無應迴避事由，且無人聲請迴避，所以不須迴避。

司法院大法官會議今天作出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定違憲，立即失效。

司法院發布新聞稿表示，大法官於釋字第791號解釋審查刑事訴訟法第239條但書的合憲性，而刑事訴訟法又是司法院本院為主管機關的法律，則並任司法院長、副院長的大法官應否迴避該案審理，有說明必要。

司法院指出，大法官審理案件法第3條規定：「大法官審理案件之迴避，準用行政訴訟法之規定。」行政訴訟法第19條除規定6款法定迴避事由外，第20條則規定準用民事訴訟法第33條規定。依此準用，當事人得聲請大法官迴避。

司法院表示，有關大法官審查司法院主管法規範的合憲性時，並任院長、副院長的大法官於何種情形應迴避，早有前例可循。釋字第737號解釋同樣以刑事訴訟法為違憲審查客體，大法官當時決議，並任院長、副院長的大法官在職期間曾處理者，則應迴避，否則即無庸迴避。

司法院指出，本號解釋，關於刑事訴訟法第239條但書規定，雖以司法院為主管機關，但查無法定應行迴避事由，也無當事人聲請迴避；院長、副院長在職期間，均未曾處理該條文草案，依大法官審理案件法及前開大法官決議，並任院長及副院長的大法官均毋庸迴避。