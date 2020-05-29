通姦罪違憲 司法院：審理中100多案可判免訴

大法官會議今天作出釋字第791號解釋，通姦罪違憲，立即失效。司法院秘書長林輝煌指出，法院審理中通姦案件依法可判決免訴。初步統計，全國法院共162件通姦案件可藉此解套。

釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪、刑事訴訟法第239條但書規定違憲，立即失效。大法官認為，通姦罪限制性自主權，干預個人隱私，導致的不利益大於公益，違反狹義比例原則。

林輝煌在大法官宣示釋憲案後召開記者會，面對記者詢問，他表示，大法官宣示通姦罪違憲，法院審理中的通姦罪案件，依刑事訴訟法第302條規定，可諭知免訴判決。

法界人士表示，6名聲請釋憲的一般民眾，可以釋字第791號解釋，請檢察總長提起非常上訴；而10多名聲請釋憲的法官，目前停止審理的通姦案，也可判決免訴。

據非正式統計，全國法院目前仍在審理中的通姦罪案件，一審法院約有141件、二審約有21件，承審法官可藉此釋憲案，諭知免訴判決。

法界人士指出，至於檢方偵辦中的通姦罪案件，檢察官可依刑事訴訟法第252條「犯罪後之法律已廢止其刑罰者」規定，對被告作出不起訴處分。