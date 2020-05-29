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通姦罪違憲失效 法務部將蒐集意見擬定後續法制

中央社 / 台北29日電

大法官今天作出釋字791號解釋，刑法通姦罪及刑訴法但書「可單獨對通姦配偶撤告」均違憲、失效。主管刑法的法務部對此表示尊重，將蒐集各界意見，擬定後續法制作業。

司法院祕書長林輝煌表示，刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定，今天遭大法官宣告違憲，立即失效，司法院後續並沒有處理規劃，完全尊重大法官的解釋，也尊重社會上相關的討論。

司法院大法官會議今天下午宣示，釋字791號解釋部分變更釋字第554號關於通姦罪合憲的解釋，認為刑法第239條通姦罪以刑罰干預人民的性自主權，其手段、目的有失均衡，違反比例原則而違憲。

至於刑事訴訟法第239條但書，有關對通姦人撤回告訴，其效力不及於相姦人的規定，則違反憲法第7條保障平等權的意旨而違憲，且因通姦罪經宣告違憲失效而失所依附。2規定均自即日起失其效力。

大法官 釋憲 通姦罪
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