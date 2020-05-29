快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

通姦罪違憲 日韓中國已除罪化

中央社 / 台北29日電

司法院大法官會議今天做出釋字791號解釋，刑法通姦罪、刑事訴訟法第239條但書均違憲、失效。亞洲國家中，已有日本、韓國及中國把通姦罪除罪化。

司法院大法官會議做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定違憲，立即失效。

依據法務部資料，日本刑法第183條通姦罪原本僅就有夫之婦與人通姦者設有處罰規定，至於有婦之夫與人通姦者則不在處罰範圍，該規定於1947年廢除。

韓國大法院於2015年2月以通姦罪最重可處2年以下有期徒刑、過度侵害人民性自主權與隱私權，宣告違憲。

韓國大法官認為通姦罪違憲的主要理由，現今韓國社會對於通姦行為是否應科以刑事處罰，並無普遍的共識，但是通姦罪的規定卻限制了人民選擇自己是否願意維持一段婚姻的自由意志；再者，通姦罪的規定實際上並無法強迫配偶對於婚姻忠誠，也無法保障婚姻關係的美滿幸福。

中國方面，1950年公布的中華人民共和國刑法大綱草案第156條是處罰有配偶之通姦行為，1979年第1屆全國人民代表大會第2次會議通過，不處罰通姦行為並於隔年（1980年）1月1日起施行。

歐洲部分，德國自1970年4月1日起，通姦行為已非犯罪行為。德國當時參考挪威、丹麥、瑞典、芬蘭以及英格蘭等國通姦除罪化的實證經驗，發現通姦罪的廢除並沒有影響人民對於婚姻意義的認知。

另外，法國刑法的通姦罪已於1975年刪除；義大利刑法的通姦罪，經義大利憲法法院分別於1961年、1968年、1969年宣告違憲後而廢止；奧地利於1997年3月廢止通姦罪。

印度刑法通姦罪處罰僅處罰外遇的妻子，並不處罰外遇的丈夫，印度最高法院於2018年以「不宜將女性視為男性之財產為由」，宣告通姦罪規定違憲。

至於仍維持通姦罪處罰的國家，目前美國仍有18州保留通姦罪的處罰規定，包括紐約州、維吉尼亞、奧克拉荷馬、威斯康辛、愛德荷、密西根、馬里蘭、南卡羅來納州、明尼蘇達州等，其中，馬里蘭、紐約州均規定為輕罪，馬里蘭州通姦罪的刑責僅是10美元以下罰款，但威斯康辛州規定為一級重罪，南卡羅來納州規定處500美元以下或1年以下有期徒刑。

此外，菲律賓、印尼、柬埔寨、沙烏地阿拉伯、利比亞、阿富汗、巴基斯坦、奈及利亞、伊朗、埃及、蘇丹等國仍保有通姦罪處罰規定。

大法官 釋憲 通姦罪
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

通姦罪失效！法務部辯：有時罰男生多過女生

通姦雖除罪 律師盼提高外遇精神賠償金「完整配套」

憲法法庭對通姦罪是否除罪釋憲

推翻18年前見解！大法官宣告「通姦罪違憲」

相關新聞

通姦除罪化 大法官解釋理由出爐

通、相姦是否入罪迭有議論，大法官併案審理27件聲請釋憲案，今作出釋字第791號解釋，宣示通姦、相姦入刑法違憲，而刑事訴訟...

通姦罪失效！法務部辯：有時罰男生多過女生

司法院大法官會議今天宣告刑法239條通姦罪違憲、立即失效，法務部無法保住這條民眾所熟悉的法律；憲法法庭辯論時，法務部政務...

推翻18年前見解！大法官宣告「通姦罪違憲」

通、相姦是否入罪迭有議論，大法官併案審理27件聲請釋憲案，今作出釋字第791號解釋，宣示通姦、相姦入刑法違憲，而刑事訴訟...

通姦罪宣告違憲 劍青檢改呼籲立院應檢討妨害名譽除罪

司法院大法官今作出釋字第791號解釋，宣示通姦、相姦入刑法違憲，而刑事訴訟法第239條「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於...

通姦罪宣告違憲！偵查審判入監的 今晚全部解套

司法院大法官會議今天作成「釋字791號」解釋文，宣告刑法239條通姦罪違憲、立即失效，因通姦罪被偵查、審判乃至於發監執行...

世代觀念翻轉 聲請通姦釋憲年輕法官多

大法官宣告通、相姦入罪違憲，聲請人、台北地院法官林孟皇認為「很好啊！」，指除罪化後，國人的情感觀念應重新調整。「不要老是...

通姦罪違憲！聲請法官告訴你為什麼？

通姦罪是否除罪化，多年來爭論不休。主張除罪化的人認為刑法不能處罰道德問題，當兩人的愛已經消逝，不應該再用刑法來綁住對方；反對者認為如果將通姦罪除罪化，是鼓勵外遇，更將造成家庭價值的崩壞。

通姦是否除罪將揭曉 律師：婚姻不能以「刑罰」來維繫

刑法第239條通姦罪、刑事訴訟法第239條但書是否違憲，大法官今天下午4時在憲法法庭將作出釋字791號解釋，律師黃瑋如表...

通姦除罪？大法官下午釋憲2爭議

十年前的電視劇「犀利人妻」經典台詞，「在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者」，暴露了小三猖狂與原配孤淒的難堪事實，用刑法處罰通姦，能否保住婚姻，也迭起爭議。15名大法官下午將在憲法法庭，由同為司法院院長的大法官許宗力宣示，通姦入罪是否違憲的釋字791號解釋結果。

通姦定罪看法官？王傳家沒「接合」無罪 警被口交卻判刑

一般要構成刑法通姦罪，多採男女性器相結合說，但外遇者偷來暗去，配偶要「抓姦」有難度，即便高度懷疑另一半出軌，卻束手無策、...

通姦罪不會讓「外遇」消失 婦團期盼大法官宣告違憲

大法官今下午將做出第791號解釋宣告通姦罪是否違憲，而婦女新知基金會等民間團體也會開記者會回應；婦女新知認為，婚姻幸福不...

通姦是否除罪？釋字791號解釋今出爐 大法官將網路直播

「在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者」，10年前的電視劇「犀利人妻」這經典台詞，像是道破小三的猖狂、原配的孤淒，但用...

熱門新聞

推翻18年前見解！大法官宣告「通姦罪違憲」

剛解除緊急狀態 日本東京醫院爆發新冠肺炎群聚感染

總統邀請 黃榮村證實獲提名接任考試院長

總統府明提考試委員名單 正副院長被提名人提前公布

直播／國內新增1例境外移入確診 為俄羅斯包機返台旅客

陳時中抱歉：紓困之亂 自己接來被打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。