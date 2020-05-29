通姦罪違憲！台大教授喊「無法抗拒誘惑」 網笑：帳號被盜？

通姦除罪化爭議多年，大法官今（29日）做出釋字第791號解釋，並於下午4點宣布刑法第239條「通姦罪」違憲，另外刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」違反比例原則也牴觸憲法，一併於即日起正式失效。

早在2002年時，大法官針對通、相姦入罪是否違憲作出釋字554號解釋，當時認為婚姻與家庭為社會形成、發展的基礎，受憲法制度性保障，刑法239條合憲。不過隨著社會發展，有多名法官在審理相關案件時，認為該條文有牴觸憲法，於是聲請釋憲，並於今日推翻18年前的見解。

台大法律系教授李茂生27日針對通姦除罪化在臉書提出看法，「千萬不要廢除通姦罪啊！廢了以後我會無法抗拒誘惑的，所有人的婚姻道德都是靠刑法撐起來的」，幽默又直白的反串文笑翻一票網友。

貼文曝光後，湧入大批網友按讚留言，「笑死人了，應該是你要怕師母無法抗拒誘惑吧！」、「老師帳號又被盜了嗎？」、「老師放心，我們只要安好太座就好」、「老師您就別擔這心了！因為廢除通姦罪之後，您還有家法啊！」、「老師你不要每次都反串的那麼認真啦！」、「老師的反串文恐怕需要註釋（怕有人會當真）」。