疫情下的聰明「煮」意 林書煒15分鐘搞定一桌菜

林書煒開心分享疫情下的廚房秘訣。 圖／陳軍杉 提供

吃飯是每天的例行公事，也可以成為每天最開心的小事，就看要用什麼態度來看待。對知名主持人林書煒來說，身為忙碌的職業婦女，如何為家人準備健康又美味的料理，成為每天最難纏的廚房考題。在這次新冠肺炎疫情的影響下，卻意外讓她找到解方，成功在15分鐘變出一桌菜，更繫緊了家庭的美味關係，到底是怎麼做到的呢？

全家都挑嘴 成林書煒廚房考題

在螢光幕前，林書煒是亮麗的節目主持人，但每天下班後，她就是一位媽媽、妻子，跟每個職業婦女一樣，需要為柴米油鹽煩惱。在這波疫情的影響下，在家吃飯的機會增加，讓林書煒開始思考，是否有其他方法，能讓她可以為家人提供美味、健康又兼具便利的料理。

「其實我們家一直都沒有吃重口味或太油的習慣，而我自己也不太吃味精、雞粉等調味料，因為會讓我心悸。所以我們在飲食上，大部分會選擇吃食物的原型。」丈夫是吃遍美食的知名作家蔡詩萍，女兒也是挑嘴的一員，加上自己對調味料敏感，林書煒一家人對吃的高要求不在話下。

用3首歌的時間 擺出一桌功夫菜

為了健康，林書煒一家的餐桌上，多半是少加工、少調味的「真食物」，尤其最喜歡選擇當季的食材入菜。林書煒透露，當季的食材可以吃出最佳的「新鮮度」，跟飄洋過海的外國食材相比，台灣的當令蔬果就有非常棒的選擇。

身為掌管全家健康的靈魂人物，林書煒認為職業婦女最大的煩惱是「沒有時間料理」，因此她嘗試以真食物製成的料理包來解決缺乏時間的問題。「我大概只花了15分鐘，只用了2個鍋子，就搞定一桌菜。」林書煒開心的分享。

真食物做成的料理包，讓功夫菜也能快速上桌。 圖／陳軍杉 提供

紅燒獅子頭、紅燒牛腩、三杯雞、芋頭粥和元盅雞湯等…看起來費時的功夫菜，林書煒靠著懶人上菜，輕鬆解決一餐。她分享，市面上有些料理包，調味料比例很重，吃完也會讓身體負擔感非常明顯。因此，她在選擇調理包時，都會先看清楚內容物和添加物，盡量選擇簡單、調味不要太複雜的為主。

好的食物傳遞出媽媽的溫度

談到對料理包的挑剔，原來真正的大魔王不是林書煒，而是寶貝女兒！她分享，女兒有遊學英國的經驗，當地的寄宿家庭常準備料理包作為一餐，但女兒抱怨當地的冷凍料理包的味道「非常恐怖」，讓她對料理包留下陰影。

運用料理包偷吃步，林書煒擄獲女兒的心。 圖／陳軍杉 提供

有趣的是，一樣是料理包，林書煒這次透過裝飾和擺盤，讓料理看起來就像是自己煮的菜，想不到女兒竟然捧場的把芋頭粥、紅燒獅子頭等料理包食物吃光光，並稱讚媽媽的好手藝。

林書煒笑著說，想要營造「餐桌上的家庭儀式感」並不難，像她挑選真食物做成的料理包，再稍微妝點一下，就可以擺出一桌像是媽媽精心調理過的一餐，不僅讓女兒和先生都能開心享用，也成功解決職業婦女沒時間下廚的餐桌煩惱。