疫情後的啟示 如何從「吃」實踐社會責任？

農產品在新冠疫情影響下受到不小衝擊。 圖／陳軍杉 提供

新冠肺炎疫情衝擊，農業也飽受影響，碩大的西瓜、金黃多汁的鳳梨都因疫情造成出口量下降；彰化的溫室葡萄卻因歐美供應鏈中斷，推升國內葡萄銷量狂飆。兩樣情的背後，是否能在危機中找出轉機呢？逢甲大學社會事業研究中心主任汪浩認為，疫情重新彰顯「在地化飲食」的重要性，更是一個機會教育，提醒人們環境永續的前提，必須從生產者、製造者、消費者，共同攜手實踐「吃」的責任。

疫情為消費者重新定義健康

「這次疫情是一個很大的轉機，全球鎖國封城，食物難以進出口，這讓我們開始思考，是不是可以回到在地方生活、吃在地食材的模式。」汪浩解釋，現代人對吃越來越講究，但卻越來越辛苦，帶給環境的負擔也更多。舉例來說，人們為了吃得更健康而選擇有機的食物，但總認為自然有機的食物都需要跋山涉水，或是從國外進口才是最好的。

另一方面，人們也忽略，食物的生產過程中，都會為環境產生一定的消耗，如何在吃的時候，同時兼顧友善環境，成為一門重要的學問。汪浩認為，選擇購買在地好食材、吃真食物，就是一種實踐有機、健康和環保的方式。走向「生在地、吃在地」的短距生活，不僅能減少因運送產生的碳排放量，人們也更能隨時關心周遭的自然環境，「大自然的餐桌」其實就存在生活當中。

汪浩細心挑選台灣在地的新鮮番茄。 圖／陳軍杉 提供

從農場到餐桌 「責任企業」成重要橋梁

想要追求每一口的健康，近距離實現農場到餐桌的理想，連結生產者和消費者的橋樑，顯得格外重要。汪浩認為，販售農產品的企業就是一個關鍵的溝通渠道，從前端挖掘優質的農夫、漁業等生產者，到中端監督製造的安全，到後端的販賣銷售，整個供應鏈的串聯，環環相扣，如何為消費者把關，成為食品業最大的企業社會責任。

一般來說，前端的生產者很難知道產品賣出後，最後會到誰的手上，若是供應鏈的資訊能完整透明，便能鼓勵生產者更用心的對產品負責。汪浩舉例，豬農產出的豬肉，若能透過責任企業加以採購和監督，並在特定的通路上銷售，讓前端的豬農知道產品的去處，了解消費者的愛好與需求，生產者更能將心比心，所擔負的生產責任就會更加具體。

汪浩認為，對供應鏈的妥善管理是食品業重要的企業社會責任。 圖／陳軍杉 提供

汪浩不諱言，全天下最難賣的產品就是食物。因為食物不僅和人體健康息息相關，在生產、製造和銷售過程，也會為環境土地帶來負擔，成為地球隱形成本。因此，落實環境永續的行動，不僅消費者要重新思考短距生活的意義，生產者、製造者和銷售者也應該攜手實踐企業責任，才能促成完整的環境友善循環。