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疫情下的「食」戰經驗 吳明珠靠真食物增加抵抗力

撰文 / 邱智慧

後疫情時代，吳明珠分享中醫的抗疫之道。 圖／陳軍杉 提供
後疫情時代，吳明珠分享中醫的抗疫之道。 圖／陳軍杉 提供

新冠肺炎肆虐全球，值得慶幸的是，在政府的積極控制和宣導下，台灣成為國際防疫模範生。在後疫情時代，除了戴口罩、遠離人群外，還有哪些長久的防疫基本功嗎？中醫師吳明珠建議，從日常飲食中攝取足夠營養，尤其多吃真食物、少吃加工食品，增強自身抵抗力，就是最強的防疫之道。

添加物攝取過多 病從口入不自覺

雙手消毒後，拿下N95口罩，剛結束看診的吳明珠，終於能好好坐下來享用晚餐。談起日常的防疫習慣，吳明珠認為，從中醫角度來說，增加自身的抵抗力是最重要的，而每天吃什麼就是重點。舉例來說，常見的辛香料，如蔥和薑可以增加身體的代謝和免疫力，是很不錯的選擇。

話鋒一轉，吳明珠認為，現代人的飲食習慣不僅是在防疫期間要調整，而是平時就要建立一套健康的用餐習慣。她觀察到，許多病患都是「病從口入」，像是常見的濕疹、異位性皮膚炎、過敏或慢性發炎，常常都是吃出來的！

吳明珠透露，現代人口不擇食，常常不小心吃出病來。 圖／陳軍杉 提供
吳明珠透露，現代人口不擇食，常常不小心吃出病來。 圖／陳軍杉 提供

她分享，一位40幾歲的患者，因為嚴重濕疹造成手和腳出現乾、裂、癢的狀況，為了止癢，嚴重時需要打針、甚至打點滴，病情反覆非常痛苦。觀察後才發現，原來這位病患長期「吃錯東西」，不僅不愛吃青菜，更習慣吃重甜、重鹹或加工食品等。

吳明珠指出，重口味的食物，常伴隨很多添加物，像是味精或過高的鹽分，這些東西容易讓水份滯留在體內、不易排出，長期攝取會使身體累積大量「溼氣」。從中醫看來，濕氣就好比「如油入面」，是一種黏膩很難洗掉的東西；而濕氣在體內，會往下走，所以濕氣重的人，手、腳的皮膚都會變差。

抗疫兼養生 靠真食物添元氣

針對現代人吃的毛病，吳明珠提出解方，市面上太多加工食品，雖然精緻好吃但建議偶一為之，每天的飲食應該以真正的食物為主，也就是看的到食物原型的「真食物」；調味也應該清淡就好。中醫認為「脾胃是後天之本」，多吃天然、無添加的食物，可以讓身體元氣十足，而「氣」就是一種身體的抵抗力。

忙於看診的吳明珠，有時候會選擇真食物做成的料理包，簡單解決一餐。 圖／陳軍杉 提供
忙於看診的吳明珠，有時候會選擇真食物做成的料理包，簡單解決一餐。 圖／陳軍杉 提供

「四神湯、雞湯、苦瓜湯和番茄湯，都是我的最愛。」談到吃，身為老饕的吳明珠顯得神采飛揚，但平時忙於看診的她，跟許多現代人擁有一樣的煩惱，常沒有時間好好吃飯。像雞湯、芋頭粥這類需要費時熬煮的料理，想吃又沒時間煮時，她會選擇料理包，短短幾分鐘加熱就可以上桌。

吳明珠認為，中醫提倡要吃的養生，所以在選擇料理包時，她最重視原料是否單純、是否可溯源，最重要是要選信譽好、值得信賴的產品，才能在省時與健康中取得平衡。

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