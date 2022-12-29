聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德：重清廉 該開刀就要開刀

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
參加民進黨主席補選的副總統賴清德，昨晚赴花蓮向黨員報告。記者王燕華／攝影
參加民進黨主席補選的副總統賴清德，昨晚赴花蓮向黨員報告。記者王燕華／攝影

參選民進黨主席補選的副總統賴清德昨晚到花蓮與黨員面對面，他承諾，當選黨主席後，包括社會批評、黨員意見都不會迴避，「該開刀就開刀」，一定會凝聚全黨力量，重新擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」及「民進黨執政，品質保證」兩塊金字招牌。

「重整旗鼓、重新出發」向黨員報告政見發表會昨晚在花蓮舉行，有黨員直指，選舉失敗是因為黨內派系太多，「不只一盤散沙，而是有好幾十盤散沙」，要求賴清德一定要正本清源，「該開刀的時候就要開刀」，不能有婦人之仁。

年輕一輩黨員則質疑，民進黨完全執政多年仍守著「中華民國」國號而無法正名，讓年輕人心裡很難平衡，現在又把兵役延長一年，勢必對爭取年輕選票造成衝突，請賴清德慎重思考二○二四年的國家定位。

賴清德仔細聽取黨員發言並筆記，回應說，針對黨員意見及社會批評一定會檢討，包括黨務革新，絕不會迴避，「該開刀就要開刀」，他也承諾當選黨主席後會團結民進黨重整旗鼓，不讓黨的力量潰散，要做執政的後盾，並將國家利益擺在政黨利益之前。

「打斷手骨顛倒勇」賴清德說，這次失敗讓民進黨得到教訓，可以改進並凝聚更大力量走更遠的路，為台灣扛更重的責任；新時代民進黨下一階段使命是「拚經濟、顧民生、強國防、護和平」全力守護台灣。

民進黨 賴清德 花蓮 兵役

延伸閱讀

賴清德感謝「大愛獎」得主 照顧身心障礙孩子不離不棄

賴清德赴花蓮向黨員報告 團結革新黨務「該開刀就開刀」

陳其邁：賴清德是適合的總統候選人 黨內也有高度共識

段宜康建議跟黑金劃清界線 點名降低黃承國對黨影響力

相關新聞

民進黨敗選檢討不見蔡英文 抗中保台失靈怪俄烏

民進黨二○二二年大選檢討報告昨天出爐，檢討小組召集人鄭文燦表示，民進黨在青年與中間選票的流失，是這次地方選舉挫敗的主要原...

冷眼集／不敢提蔡蘇 綠敗選檢討報告自縛手腳

九合一選舉慘敗一個月後，民進黨檢討報告昨天出爐，內容卻欲言又止。雖點出黑金問題嚴重，卻不見黨內哪些人是其中代表；列出論文...

在野黨看綠檢討「給同溫層看的」

民進黨中央昨天公布二○二二敗選檢討報告。民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，綠營公布的敗選檢討報告僅是點到為止，且避重就輕，並...

段宜康：忘謙卑 民意敏感度沒了

民進黨在九合一選舉慘敗，民進黨前立委段宜康昨天分析，二○二○年勝選後，讓民進黨驕傲起來，已經忘記謙卑，更成為一個「老化的...

網路義勇軍？林鶴明：側翼非敗選原因

民進黨二○二二年大選檢討報告昨天出爐，報告摘要指出，選後有許多討論將敗選原因，歸責於部分網友自發性引起的網路攻防，造成部...

賴清德：重清廉 該開刀就要開刀

參選民進黨主席補選的副總統賴清德昨晚到花蓮與黨員面對面，他承諾，當選黨主席後，包括社會批評、黨員意見都不會迴避，「該開刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。