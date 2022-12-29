賴清德：重清廉 該開刀就要開刀

參選民進黨主席補選的副總統賴清德昨晚到花蓮與黨員面對面，他承諾，當選黨主席後，包括社會批評、黨員意見都不會迴避，「該開刀就開刀」，一定會凝聚全黨力量，重新擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」及「民進黨執政，品質保證」兩塊金字招牌。

「重整旗鼓、重新出發」向黨員報告政見發表會昨晚在花蓮舉行，有黨員直指，選舉失敗是因為黨內派系太多，「不只一盤散沙，而是有好幾十盤散沙」，要求賴清德一定要正本清源，「該開刀的時候就要開刀」，不能有婦人之仁。

年輕一輩黨員則質疑，民進黨完全執政多年仍守著「中華民國」國號而無法正名，讓年輕人心裡很難平衡，現在又把兵役延長一年，勢必對爭取年輕選票造成衝突，請賴清德慎重思考二○二四年的國家定位。

賴清德仔細聽取黨員發言並筆記，回應說，針對黨員意見及社會批評一定會檢討，包括黨務革新，絕不會迴避，「該開刀就要開刀」，他也承諾當選黨主席後會團結民進黨重整旗鼓，不讓黨的力量潰散，要做執政的後盾，並將國家利益擺在政黨利益之前。

「打斷手骨顛倒勇」賴清德說，這次失敗讓民進黨得到教訓，可以改進並凝聚更大力量走更遠的路，為台灣扛更重的責任；新時代民進黨下一階段使命是「拚經濟、顧民生、強國防、護和平」全力守護台灣。