陳檡文走人符合蘇揆期待？羅秉成：可以這麼說

中央警察大學校長陳檡文在擔任警政委員期間，與林秉文等2人進出私人招待所，遭內政部記過處分，陳也宣布提早退休。時力立委陳椒華今質詢時追問，是行政院長蘇貞昌要陳檡文走人？行政院發言人羅秉成表示，若陳沒有申請提早退休，「以院長對警大校長的要求，會做人事處理。」陳椒華追問，所以請辭走人符合蘇揆期待？羅秉成答「可以這麼說。」

內政部上周召開考績委員會，認定陳事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記過（小過）一次處分。陳檡文也秒發聲明將提早退休。

立法院內政委員會今審查112年度行政院相關預算案。行政院秘書長李孟諺、羅秉成等人列席備詢。

陳椒華質詢時質疑，陳檡文被記小過，發聲明宣布請辭提早退休是被施壓。羅秉成表示，沒有施壓的問題，陳是申請提前退休，離開這個職位。至於陳椒華要求調查報告應公開，他會再跟內政部了解。

陳椒華問，是不是蘇貞昌要陳檡文請辭？羅秉成表示，蘇揆的態度是，警大是全國警察的楷模，陳檡文因過往5年前的事情，畢竟考績會已認定事實存在，在此情形下，陳檡文並非戀棧職位，因此知所進退。

陳椒華再問，是不是蘇貞昌要陳檡文走人？羅秉成表示，他認為，如果陳檡文沒有以申請提早退休職位，「以院長對警大校長的要求，會做人事處理。」

陳椒華追問，所以請辭符合蘇揆期待？羅秉成答「可以這麼說。」