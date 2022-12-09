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賴清德被引蛇出洞？「蔡英文手上2王牌」恐害他亂箭穿心
九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統辭去黨主席一位，副總統賴清德8日在個人臉書上發文，表示自己已向總統蔡英文報告，決定參與民進黨此次的黨主席補選，下週將擇期前往登記。前駐紐西蘭代表介文汲卻認為，蔡英文「引蛇出洞」，且蔡手上資源遠多於賴，賴將再一次被蔡打得亂箭穿心。
針對賴清德角逐黨魁一事，前大使介文汲在節目《張雅婷辣晚報》分析指出，賴清德的目標是2024年的總統大選，他在2020年與時任黨主席的蔡英文角逐黨內初選時，「黨機器」不在手中，「蔡英文1450、網軍、側翼整個奧步盡出，國家機器都動起來」，所以賴清德這次先搶下主席位置，不敢掉以輕心。
介文汲認為，賴清德此舉是「一個宣戰的信號」，但是蔡英文手上仍有許多資源，如2兆1千億的預算資源、文武百官任官的行政權，蔡先將賴「引蛇出洞」，再藉機對賴猛攻。
介文汲指出，目前行政院準備改組，前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人都有機會封官，他直言「有官就有權，有權就有力」，這些人可能都成為蔡英文的得力助手，這場黨內大亂鬥將在賴清德宣布參選主席後正式開打。
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