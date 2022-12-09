快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德被引蛇出洞？「蔡英文手上2王牌」恐害他亂箭穿心

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文（左）與副總統賴清德（右）兩人互動始終是政壇焦點。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文（左）與副總統賴清德（右）兩人互動始終是政壇焦點。圖／聯合報系資料照片

九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統辭去黨主席一位，副總統賴清德8日在個人臉書上發文，表示自己已向總統蔡英文報告，決定參與民進黨此次的黨主席補選，下週將擇期前往登記。前駐紐西蘭代表介文汲卻認為，蔡英文「引蛇出洞」，且蔡手上資源遠多於賴，賴將再一次被蔡打得亂箭穿心。

針對賴清德角逐黨魁一事，前大使介文汲在節目《張雅婷辣晚報》分析指出，賴清德的目標是2024年的總統大選，他在2020年與時任黨主席的蔡英文角逐黨內初選時，「黨機器」不在手中，「蔡英文1450、網軍、側翼整個奧步盡出，國家機器都動起來」，所以賴清德這次先搶下主席位置，不敢掉以輕心。

介文汲認為，賴清德此舉是「一個宣戰的信號」，但是蔡英文手上仍有許多資源，如2兆1千億的預算資源、文武百官任官的行政權，蔡先將賴「引蛇出洞」，再藉機對賴猛攻。

介文汲指出，目前行政院準備改組，前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人都有機會封官，他直言「有官就有權，有權就有力」，這些人可能都成為蔡英文的得力助手，這場黨內大亂鬥將在賴清德宣布參選主席後正式開打。

民進黨 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

民眾跟不上？戶外口罩解禁她照做 卻遭路人飆罵「別出來害人！」

吳怡農懂自己的口號含義嗎？他藉日劇「CHANGE」酸：歡迎改變執政黨

鄉土劇情節真實上演！恐怖婆婆用「一件圍裙」把她打造成現代阿信

南投神祕地道「快樂親子園」！萬人怕爆 在地人解答：小時候也被嚇哭

相關新聞

賴清德選黨魁 蘇貞昌提醒：有利有弊要深思

副總統賴清德前天宣布參選民進黨主席，行政院長蘇貞昌昨說，他曾在賴宣布參選前，善意提醒，「有利有弊要深思」；遭民進黨台北市...

冷眼集／誰的利弊？蘇揆話中有話

蘇貞昌有一句最廣為人知的名言，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看」，但九合一選舉大敗後，內閣團隊施政讓人民無感早已成為千...

引蛇出洞、清算異己？ 綠要立委具名提建言

縣市長選戰大敗，民進黨由中常委鄭文燦成立大選檢討小組，昨天邀集各縣市黨部主委，召開首次檢討會，針對執政成果、議題攻防等表...

全力支持排黑修法 蔡適應：選舉期間不斷受到抹黑影射

民進黨基隆市立委蔡適應，今年挑戰基隆市長沒有成功，敗給國民黨前立委謝國樑。蔡適應今天在臉書說，他在選舉期間不斷受到抹黑影...

首場縣市黨部主委檢討會 鄭文燦：充分反映第一線建言

民進黨九合一大選檢討會議今天由檢討小組召集人鄭文燦邀集各縣市黨部主委，共同就本次選舉過程中的各項觀察及問題。民進黨表示，...

曬同框照表態立場 翁章梁：全力支持賴清德擔任民進黨主席

九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統辭去黨主席，副總統賴清德8日在個人臉書發文，表示自己已向總統蔡英文報告，決定參與民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。