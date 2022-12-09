賴清德選黨主席黨內有異音 綠委稱民主政治應權力平均

副總統賴清德昨天宣布將參選民進黨主席補選，民進黨立委陳歐珀日前質疑，副總統擔任黨魁恐有憲政權責不符跟權力集中一人，陳歐珀今天受訪強調，黨內意見很多，他只是提出個人看法，不希望過度解讀，一旦人選確定，全力以赴，為台灣人民打拚。

對於先前提出權力不該集中於一人，陳歐珀今天在立法院受訪表示，民主政治核心價值就是權力要平均，不是集權，選舉是激烈對抗，往往會扭曲核心價值，民進黨有不同思考，個人尊重，希望共同承擔，為台灣打拼。

民進黨立委郭國文表示，不至於有權力過度集中，站在黨務或選務立場，其實都是扛責任，重要是要把任務完成，沒有所謂權力問題，只有責任，遠於承擔。

對於賴清德登記參選黨主席時程，郭國文說，賴預計會在下周在所屬區域登記；另外，傳出屏東縣長潘孟安卸任後，可能出任民進黨秘書長，郭國文認為，潘孟安是優秀人選，跟賴清德理念接近，但現在都還沒投票，人事佈局會在明年1月15日投票後進行，討論人選為之過早。