林佳龍也想選黨主席？郭正亮曝賴清德投入補選「2關鍵原因」

副總統賴清德昨（8）日在個人臉書上發文，表示自己已向總統蔡英文報告，決定參與民進黨此次的黨主席補選，下週將擇期前往登記。對此，前立委郭正亮認為，賴清德除了對於蔡英文的不放手感到不放心，再加上也想凸顯自己和前面的人不一樣，所以毅然決然表態投入黨主席補選。

郭正亮昨日在節目《新聞大白話》上提到，「感覺這陣子黨內的敗選檢討，沒什麼徹底啦，社會也沒什麼感覺」。他表示賴清德覺得這樣消沉的氛圍再繼續拖下去，對於他的總統大選也不利，所以決定自己站到第一線。

郭正亮坦言根據了解，林佳龍是蠻想選黨主席，因為在鄭文燦出問題之後，大家就想說賴清德跟陳建仁都不要當黨主席，暫時不要強碰，讓別人先來做，緩和一下氛圍，「那賴清德和陳建仁就去走基層，反正最後看民調誰比較領先」。

「所以林佳龍是蠻願意來承擔黨主席這個責任，可是顯然沒有說服賴清德」。郭正亮談到因為正國會（正常國家促進會）在這之前，已經跟新潮流比較傾向表態支持賴清德選總統，所以林佳龍就想說大概可以得到他（賴清德）的諒解，「不然我來當黨主席」。

郭正亮認為賴清德可能基於兩個原因，首先是對於總統的不放手實在不放心，所以他就要站在第一線，至少說這個責任自己來扛；第二個就是他想要有一些作為，所以如果他真的當選黨主席，民進黨一定會有一些改革的大動作，因為他要凸顯「我就是跟前面的人不一樣！」

「我要選總統，所以我要有所表現，那個氛圍就可以帶動一個新的氣象」。郭正亮揣測賴清德的想法，認為他昨日在個人臉書發文，就有點毅然決然表態的感覺，就是決定要豁下去了，「這對於民進黨明年要參選立委的人來講，他們心裡應該大部分是高興的，因為他們會覺得這時候還不做一點斷然的大改革動作，那明年怎麼選？」