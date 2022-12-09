賴清德參選黨主席補選！綠營立委揭內幕 曝2024最大困難

民進黨在2022年九合一大選慘敗，拿下創黨以來最差成績，總統蔡英文辭去黨主席一職。副總統賴清德昨（8）日透過臉書宣布，自己已向蔡英文報告，決定參與黨主席補選。對此，綠委林俊憲認為民進黨接下來最大的困難是2024年大選，因為多數縣市都不是民進黨執政，同時另一個問題，就是黨內還有比賴清德更適合的人選嗎？

林俊憲昨日在節目《少康戰情室》上提到，民進黨在接下來的選舉中恐怕會遇到更多困難，因為今年九合一大選之後，國民黨在地方縣市的執政已經遠遠高於民進黨，同時縣市長是總統的大樁腳，所以在未來的選舉上，民進黨面臨的困難只會更多，然而在這個時間點，還有誰是比賴清德更適合的人選。

林俊憲談到賴清德宣布參選民進黨主席，絕對不是倉促之間的決定，這段期間以來，他除了和民間友人私下請益，也和黨內中壯世代主要領導人溝通過。此外，林俊憲坦言各方正反意見一定都會有，但民進黨陷入慘敗困境，最需要的就是重新整理隊伍，並且趕快再站起來。

林俊憲表示賴清德投入黨主席補選，這件事不是法律問題，而是政治問題，他也需要回應民眾的期待，讓民進黨的支持者相信，他是可以顧全大局的人，這樣才會有機會衝刺2024年總統大選。