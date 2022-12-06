內閣改組第一槍 徐國勇請辭內政部長

民進黨九合一選舉大敗，內閣改組動向備受矚目。內政部長徐國勇上周開出第一槍，向行政院長蘇貞昌口頭請辭，行政院昨（5）日證實，徐國勇因個人健康因素向行政院長蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐部長能夠繼續與行政團隊一起努力而加以慰留。

徐國勇昨日原訂出席立法院內政委員會備詢，但臨時向召委請假，由內政部政務次長花敬群代為出席，據了解，徐國勇因氣喘發作，昨日正住院治療，尚未表態是否接受慰留。花敬群則表示，長官去留問題非下屬能回答，在媒體追問下，他表示，徐國勇長期都有氣喘和脊椎等健康問題，上周看他確實氣色不是太好，昨日也在休養。至於是否和徐國勇聊過請辭問題？花敬群回應，私下聊天時部長曾數次談到想離開。

外界盛傳徐國勇卸下內政部長身分後，可能轉往民進黨擔任黨職；另外也有人點名屏東縣長潘孟安接下內政部長。

上周四就已傳出徐國勇已將放在辦公室私人物品打包裝箱載回住處，面對媒體詢問，徐僅低調表示，政務官本來就沒有任期，「緣起緣滅」沒有什麼。

內政委員會民進黨籍召委王美惠表示，徐國勇前天就告假，兩人通過電話，但是立法院要審查警政署、消防署的預算，這些都是內政部非常重要的單位，「他現在沒來我覺得很失望，徐國勇應該要來委員會」。王美惠指出，徐國勇說他身體不舒服，現在大家都覺得不舒服，「我王美惠也不舒服」，但現在選舉已經過了，民進黨政府必須承擔，有責任的人應該要等到這個會期結束再走，比較適合。

針對蔡總統周日召開敗選檢討會議並有多項指示，行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌表示，執政黨與行政團隊都必須嚴肅面對、懇切檢討，行政團隊也會依總統指示的四項結論推動相關施政。（記者余弦妙、翁至威、鄭媁、林銘翰）