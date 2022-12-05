曝民進黨阿哥們已斷手斷腳 沈富雄點名「這大咖」應選黨主席

民進黨在2022年九合一大選慘敗，拿下創黨以來最差成績，蔡英文總統請辭黨主席，而被點名可能參選黨主席的桃園市長鄭文燦，近日又遭台大撤銷碩士學位。對此，前立委沈富雄今（5）日在臉書上發文，點名副總統賴清德應該勇於承擔黨主席一職。

沈富雄今日在臉書發文，他提到黨主席權大到可以傾國，但其實在民主先進國家卻不常見，直言就像是「政治怪胎」。他舉例美國是典型總統制國家，除了大選募款及籌備大會外，很少人知道主席是誰；在古老內閣制的英國，多數黨的領袖即為首相，少數黨的頭人就是少數黨領袖，「雖更替頻繁，卻井然有序」。

沈富雄表示台灣有外造且剛性的政黨，執政時，府、院、黨及黨團四個憲政機構，形成四頂角、六互動連線的複雜關係，因此他一向主張取得政權後，總統應即出任黨主席，實質上弱化「黨」，成為三頂角、三連線較易操控的局面。

「沒想到此次民進黨大選慘敗後，蔡英文辭去黨主席，卻仍不願在黨權方面鬆手」。沈富雄談到綠委管碧玲甚至放話，表示如果由賴清德出任黨主席，豈不是讓總統提早「跛腳」法制化。他認為這是怪邏輯的歪論，「難道林右昌、潘孟安出任黨主席就不跛腳了嗎？這種讓小英繼續在黨內指點江山的企圖昭然若揭、不言可喻」。

沈富雄坦言民進黨大敗後，黨內第一階（first tier）的阿哥們幾乎都斷手斷腳、難堪重任，只剩下「大阿哥」一人傷勢相對輕微，不久即將定於一尊，成為2024年的總統候選人。他提到蔡英文原屬意鄭文燦出面整合派系，並成為下任黨主席，新系大老洪奇昌亦「敲邊鼓大力鼓吹之」，沒想到論文案一翻兩瞪眼，頓時豬羊變色，讓蔡英文的口氣軟了、蘇貞昌的兇臉垮了，原有的佈局必須重新來過。

沈富雄指出此時此刻，民進黨內阿哥們都重病在床，中壯代又聲望不足，無力拉抬氣勢，賴清德已經別無選擇，應該毫無懸念、勇於承擔，同時向黨員同志及國人明確表達四點，首先是黨內改革刻不容緩且除惡務盡；第二點是提名唯公，不偏袒任何派系；第三點是總統候選人提名依制度行事，不循私圖利自己；最後則是不僭越外交、國防及國安事務，總統跛腳的是黨權不是國政。

在貼文的最後，沈富雄寫道「如此，淪為少數的攔路虎也不得不乖乖就範，賴神要來一點劉邦的架勢，如果再畏首畏尾，過度謹小慎微，就不配做國家領導人了」。