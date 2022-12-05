黨內重任「他」負責？ 吳子嘉坦言民進黨復興機會越來越渺茫

民進黨在九合一大選慘敗，拿下創黨以來最差成績，並派出桃園市長鄭文燦擔任「2022年大選檢討小組」召集人，但現在卻面臨到他的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，碩士學位被撤銷。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，若由鄭文燦負責檢討民進黨的敗選原因，該黨復興的機會將越來越渺茫。

吳子嘉昨（4）日在《董事長開講》網路直播節目中提到，民進黨現在還在亂，他們也還沒有進行檢討。此外，他談到民進黨檢討小組的召集人鄭文燦，剛被台大撤銷碩士學位，現在卻要來檢討民進黨的敗選原因，由這種人品和道德的人來負責，只會讓民進黨在未來要復興的機會越來越渺茫。

然而，針對接下來的台北市第三選區（中山、北松山）立委缺額補選，民眾黨台北市議員當選人林珍羽表示，中山區以往的政治版圖都是藍大於綠，但是經過時間的凋零和代謝之後，現在藍綠是五五波。她也強調國民黨台北市長當選人蔣萬安的選票，最後能不能順利轉移給王鴻薇，就是這次選舉的關鍵。

林珍羽也談到民進黨吳怡農在地方上除非是選舉，不然其實是看不到他的，所以王鴻薇不用擔心陸戰會輸，因為吳怡農還是得靠綠營的地方議員，才會有地方組織以及陸軍的攻勢。