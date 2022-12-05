內閣改組 著眼開展新局

蔡總統昨（4）日邀集府院黨高層召開敗選檢討會議，針對外界關切內閣改組，昨日達成的共識是，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，府院與各部會下一個階段布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。

蔡總統昨日下午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁等召開會議，就九合一選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論，歷時約兩個半小時。

總統府發言人張惇涵昨晚轉述，蔡總統除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為此時是深切反省、檢討的時刻。昨日會議聚焦四個重點面向討論，而且選後的各項檢討工作不會到此就停止。

第一，執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔。蔡總統請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，並加強政策作為。接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價。

第二，執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。

第三，確保國家安全與台海和平穩定，守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。與會者都認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國大陸方面也是如此。

最後，張惇涵強調，執政團隊要穩定政局，也要開展新局。至於選後府院黨的布局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序。針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。