綠營敗選者轉身入閣？ 學者受訪點將

民進黨在2022年九合一地方選舉大敗，許多人關心落選的林佳龍、鄭文燦、林右昌、潘孟安與陳時中等人會不會被安排入閣，因為2018年蘇貞昌敗選新北市長後反而高升行政院長，當時遭譏為「敗選內閣」。師大政研所曲兆祥受訪時也認為他們都有機會入閣，鄭文燦擔任閣揆機率高，林佳龍有機會副院長，林右昌有機會當交通部長。

為黨犧牲要用力選

被問到民進黨候選人是否會因為敗選之後還可以當官，影響選戰鬥志時，曲兆祥說，選完後不見得能當官，因此選舉還是都會很認真拚業績，以林佳龍這次選新北市長為例，知道選不上還是要盡力選，要展現「為黨犧牲」的態度。

曲兆祥分析，林佳龍原本想要選台北市長，但總統蔡英文心有所屬衛福部長陳時中，只好轉戰新北。其中，林佳龍雖然在選戰有攻擊新北市長侯友宜恩恩案、地方施政願景不明等，但其主要攻擊點卻是「侯友宜選上會不會落跑」，打的是「鎖侯戰術」，那要如何鎖侯？「就是要讓侯友宜當選，斷他大選之路！」曲兆祥說。

「林佳龍戰術這樣打，擺明跟大家說『他不會贏』！」曲兆祥進一步表示，侯友宜如果落選就篤定選總統了，因此林佳龍展現「為黨犧牲」的態度，希望能在內閣改組時占有一席之地。

阿燦接閣揆機率高

至於桃園市長鄭文燦，曲兆祥指出，原本大家以為鄭文燦桃園輔選不利恐失去地位，但現在反而擔任「敗選檢討小組」召集人，在黨內還是有一定地位。他認為，鄭文燦接任閣揆的機率比林佳龍高，至於潘孟安、林右昌應該都會入閣，曲兆祥說，先前內閣小幅改組時，就有考慮讓林右昌擔任交通部長了。

另外，屏東縣長潘孟安有機會擔任農委會主委或內政部長，外傳內政部長徐國勇已經打包好辦公室準備走人。而鄭文燦除了擔任閣揆外，也有媒體盛傳將會參選黨主席，林佳龍的出路除了副閣揆外，也有可能性參選黨主席。前總統府祕書長蘇嘉全也可能競逐黨主席之位，此外，陳時中接任副閣揆的機會也不小。

總統權力太大

被問到如何改善民眾對於敗選內閣的微詞時，曲兆祥坦言，剛開始就任很難有掌聲，「因為沒有政績嘛！」但未來有政績或可降低民眾疑慮。但東華大學教授施正鋒認為，以台灣憲政體制來說，內閣是誰根本不重要，充其量是總統的擋箭牌而已，「敗選內閣又怎樣？」他也歎說，只要會撒錢，對於民眾來說誰上台都一樣。

閣揆無民意基礎

施正鋒另回歸憲政體制解釋，台灣的雙首長制不像其他國家，總理（行政院長）有民意基礎，因此總統想派誰當閣揆、決定內閣人事都可以自己來，這是台灣制度說不清楚的地方。

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