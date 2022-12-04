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綠營敗選者轉身入閣？ 學者受訪點將

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
林佳龍在新北市政見會中主要攻擊點是「侯友宜選上會不會落跑」，打的是「鎖侯戰術」，希望他當選，不要去選總統。 台灣醒報資料照片
林佳龍在新北市政見會中主要攻擊點是「侯友宜選上會不會落跑」，打的是「鎖侯戰術」，希望他當選，不要去選總統。 台灣醒報資料照片

民進黨在2022年九合一地方選舉大敗，許多人關心落選的林佳龍鄭文燦林右昌潘孟安陳時中等人會不會被安排入閣，因為2018年蘇貞昌敗選新北市長後反而高升行政院長，當時遭譏為「敗選內閣」。師大政研所曲兆祥受訪時也認為他們都有機會入閣，鄭文燦擔任閣揆機率高，林佳龍有機會副院長，林右昌有機會當交通部長。

為黨犧牲要用力選

被問到民進黨候選人是否會因為敗選之後還可以當官，影響選戰鬥志時，曲兆祥說，選完後不見得能當官，因此選舉還是都會很認真拚業績，以林佳龍這次選新北市長為例，知道選不上還是要盡力選，要展現「為黨犧牲」的態度。

曲兆祥分析，林佳龍原本想要選台北市長，但總統蔡英文心有所屬衛福部長陳時中，只好轉戰新北。其中，林佳龍雖然在選戰有攻擊新北市長侯友宜恩恩案、地方施政願景不明等，但其主要攻擊點卻是「侯友宜選上會不會落跑」，打的是「鎖侯戰術」，那要如何鎖侯？「就是要讓侯友宜當選，斷他大選之路！」曲兆祥說。

「林佳龍戰術這樣打，擺明跟大家說『他不會贏』！」曲兆祥進一步表示，侯友宜如果落選就篤定選總統了，因此林佳龍展現「為黨犧牲」的態度，希望能在內閣改組時占有一席之地。

阿燦接閣揆機率高

至於桃園市長鄭文燦，曲兆祥指出，原本大家以為鄭文燦桃園輔選不利恐失去地位，但現在反而擔任「敗選檢討小組」召集人，在黨內還是有一定地位。他認為，鄭文燦接任閣揆的機率比林佳龍高，至於潘孟安、林右昌應該都會入閣，曲兆祥說，先前內閣小幅改組時，就有考慮讓林右昌擔任交通部長了。

另外，屏東縣長潘孟安有機會擔任農委會主委或內政部長，外傳內政部長徐國勇已經打包好辦公室準備走人。而鄭文燦除了擔任閣揆外，也有媒體盛傳將會參選黨主席，林佳龍的出路除了副閣揆外，也有可能性參選黨主席。前總統府祕書長蘇嘉全也可能競逐黨主席之位，此外，陳時中接任副閣揆的機會也不小。

總統權力太大

被問到如何改善民眾對於敗選內閣的微詞時，曲兆祥坦言，剛開始就任很難有掌聲，「因為沒有政績嘛！」但未來有政績或可降低民眾疑慮。但東華大學教授施正鋒認為，以台灣憲政體制來說，內閣是誰根本不重要，充其量是總統的擋箭牌而已，「敗選內閣又怎樣？」他也歎說，只要會撒錢，對於民眾來說誰上台都一樣。

閣揆無民意基礎

施正鋒另回歸憲政體制解釋，台灣的雙首長制不像其他國家，總理（行政院長）有民意基礎，因此總統想派誰當閣揆、決定內閣人事都可以自己來，這是台灣制度說不清楚的地方。

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民進黨 九合一選舉 林佳龍 鄭文燦 林右昌 潘孟安 陳時中 蘇貞昌

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