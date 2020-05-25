綠派系廝殺慘烈 多縣市投票率8成

民進黨縣市黨部主委昨天改選，除台北市兩候選人互控賄選而選舉暫停，其他縣市競爭激烈，其中高雄海派與菊系之爭最受矚目，投票率百分之七十三為歷年最高，最後由海派立委趙天麟勝出。

趙天麟說，這次選舉可為六月六日罷韓投票做個好示範，如果罷韓通過，三個月內要進行市長補選，他會向黨中央鄭重推薦行政院副院長陳其邁是非常適合的人選；除「罷韓補選」，他另兩個政見是開放黨部、議會過半。

這次以三立電視台董事長林崑海為首的「海派」大有斬獲，除拿下高雄，在新北推薦市議員何博文參選，結果是同額競選，何博文拿了一萬八千多票當選主委。

台南市黨部主委也競爭激烈，由市長黃偉哲支持的潘新傳對上立委陳亭妃所屬正國會支持的陳世輝，結果潘新傳勝出。兩方競爭激烈，陳世輝指被對手「下降頭」，還發表不自殺聲明，並指控對手賄選、黑金；潘陣營則批陳拿不出證據的指控太惡質，兩人並相互提告。

雲林縣黨部主委有江宗保、吳爾夫、林富田參選，三人分屬立委劉建國、前縣長李進勇、立委蘇治芬等派系，由劉建國支持、曾任斗六市代及斗六市黨部主委的江宗保勝出，投票率逾八成。

彰化投票率也高達八成，黨部主委邱建富以壓倒性票數連任。邱建富表示，自己對縣長選舉準備很久，但如果有比他優秀人選也可一同競爭，目標是要讓民進黨在二○二二贏回彰化執政權。

台北市是全台唯一暫停黨部主委選舉，候選人薛凌、王孝維互控賄選，若未來評委會裁決兩人涉違紀停權處分，兩人恐都失去參選資格。目前已有議員研議提案，擬循二○一○年莊瑞雄模式，由北市議會黨團推舉「大家都能接受」的主委人選，若黨中央能接受，就形式性再辦一場主委選舉。