英暫停香港引渡協議 中嗆干涉內政必回擊

中英關係近來已因華為被踢出5G建設、人權議題趨緊，英國外相宣布暫停英國與香港的引渡協議，讓雙方摩擦進進一步升高。中國外交部新任發言人汪文斌20日主持例行記者會，多次批評英國政府。

澎湃新聞報導，汪文斌20日回答英國政府禁止華為技術一事，他表示，反對在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，甚至藉口國家安全，不擇手段打壓外國企業，人為阻隔合作。這樣做只會損害自身利益和信譽，阻礙全人類的發展和進步。

中國駐英國大使劉曉明16日接受英國泰晤士報訪問就表示，英國拒絕華為等同拒絕未來。劉曉明稱今天中英關係雖未至最差時期，但稱兩國關係正面臨嚴峻挑戰，而華為是其中一個最大問題。

至於英國高等法院因「港區國安法」，將停止向香港派遣英國法官，汪文斌指出，制定香港國安法的目的是堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，「反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。」

對於英國將中止與香港的引渡條約，汪文斌表示，英方近來的有關涉港的錯誤言論和舉措，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責；他表示：「中方敦促英方不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。」汪文斌強調：「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊。」

至於英國外相日前表示將就新疆少數民族受侵害情況，汪文斌指出，英方的有關言論，完全是造謠污衊。