香港疫情延燒…人大常委籲延後立法會選舉

近日香港新冠疫情嚴重，中國全國人大常委譚耀宗昨天說，若9月立法會選舉投票日導致另一波疫情，將衝擊社會經濟，港府不應排除延後選舉。此外，立場親北京的大公報也刊發社評，指抗疫是壓倒一切的頭等大事，力倡港府延後選舉。

香港近日爆發第三波疫情，出現數宗群聚感染，19日單日新增確診人數至少108人，數字創新高。港府19日也收緊多項防疫措施，但香港特首林鄭月娥表示，立法會選舉的時程暫時不受影響。

不過，身兼建制派政黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）會務顧問的全國人大常委譚耀宗對此有不同意見。

綜合港媒報導，譚耀宗昨天在陪同該黨立法會議員報名參選時受訪表示，港府不應排除延後立法會選舉。他說，目前距離9月6日的投票日只有50天，無人能保證疫情能在這段時間內受控，擔心投票日有大量民眾聚集，若因此導致另一波大爆發，將影響香港社會和經濟。譚耀宗呼籲港府應做好延期選舉，並研究法律上如何因應立法會出現「空窗期」的問題。

由北京中央駐香港聯絡辦公室（中聯辦）全資所有的大公報昨天也刊發社評，指「全民抗疫是壓倒一切的頭等大事」，質疑選舉為何不能推遲一年半載，待疫情趨緩再舉行，力倡港府應當機立斷，延後選舉。

另據明報報導，民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示近日要求押後選舉的主要是政治人物，並非醫學專家，質疑是「疫情嚴峻，還是他們的選情嚴峻」。對於政府早前宣布將亞洲國際博覽館改為隔離設施，她質疑亞博館是否繼續適合用作中央點票中心，政府應盡早交代投票及票站中心等安排。