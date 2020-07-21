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黃之鋒報名香港立法會選舉 自曝遭7人跟蹤

世界日報 / 香港新聞組／香港21日電
黃之鋒自曝被7名不知名人士跟蹤。 法新社
黃之鋒自曝被7名不知名人士跟蹤。 法新社

前「香港眾志」秘書長黃之鋒昨天宣布參選即將舉行的香港立法會選舉，並自曝早上被7名不知名人士跟蹤。

德國之聲中文網報導，黃之鋒在推特上宣布這一消息，並公布他在最近的初選中獲得了3萬多張選票。他寫道：「在中國的鎮壓之下，我們用選票發出聲音。」在民主派陣營此前舉行的非官方初選中，黃之鋒是高票獲得者之一。

黃之鋒在臉書說，「我今（20日）早到警署報到時，就被不名來歷的七人車及電單車跟蹤，無人知道他們是警察、國安、左報狗仔隊，還是其他不知名人士，可預見隨著選舉臨近，政權暴力只會接踵而來。」

今年23歲的黃之鋒因為參與爭取民主的抗議運動兩次被監禁。黃之鋒還經常公開批評中國政府強化對香港的控制，並多次會晤外國議員和政界人士。他曾表示支持沒有約束的公投，讓人民決定香港的未來。

港版國安法 全國人大

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