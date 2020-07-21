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中英關係再惡化 英暫停香港引渡條約

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

港版國安法上路後，世界各國擔心與香港之間的引渡條約成為中共當局跨境逮捕自家公民的破口，紛紛暫停條約。而原本與中共關係仍稱友善的英國，自新冠肺炎疫情後開始態度轉變，20日更宣布暫停引渡條約，讓中英關係再跌谷底。

暫停引渡條約

根據《英國廣播公司》報導，中共在強行通過港版國安法後，除了香港人人自危，西方各國如美國、英國、歐盟等都出面痛斥中國單方面破壞香港的高度自治。英國也認為中方舉動破壞了1984年中英聯合聲明所保障的香港高度政治與經濟自由，香港的司法獨立性岌岌可危。外交大臣拉布今日則在國會宣布暫停與香港的引渡條約。

由於港版國安法明定，只要任何人做出危害國安行為，都可能在香港被捕並移送中國，原先與香港訂有引渡條約的國家才會紛紛重新審視條約，深怕自己國家的公民因為引渡條約而遭殃。倫敦當局此舉也被媒體形容為「中英關係變質」，中英關係再探谷底。

因肺炎疫情交惡？

《金融時報》指出，中英關係在新冠疫情爆發後急轉直下。6個月前，英國首相強生才同意華為得在英國未來的5G市場中佔有35%的市佔率。但在疫情爆發後，國際上關於中國隱瞞疫情的指控，再加上港版國安法對中國的國際形象遭到重創，使得倫敦當局轉換對中政策。

英國開始針對維吾爾族人權問題、5G華為與港版國安法對中國開刀。英國在7月稍早於聯合國人權理事會中第一次發言批評中國的新疆政策。首相強生也要求英國要在2027年以前讓華為徹底退出國內5G市場。倫敦當局也在港版國安法出爐後，宣布香港3百萬持有英國護照者，得申請成為英國公民。

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港版國安法 全國人大

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