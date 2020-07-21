英中止與港引渡條約 中國：將堅決回擊

(德國之聲中文網) 中國政府本月初正式在香港實施《港區國安法》，各國政府也陸續對此做出回應。在加拿大與澳大利亞相繼以此暫停與香港的引渡條約後，英國周一 (7月20日) 也宣布中止與香港的引渡協議，使近期緊張程度升高的中英關系雪上加霜。

英國外相拉布 (Dominic Raab) 還說，英國也將對中國實施武器禁運擴大至香港。拉布強調，除非香港能夠明確保障雙方的引渡機制不被國安法濫用，英國不會考慮與香港的引渡協議。根據雙方的引渡協議，若出現犯罪行為，英國與香港政府能要求對方將人送來接受司法審判。

中國駐英大使館也在消息傳出後第一時間做出回應，表示近期英國多次針對國安法做出錯誤言行，干涉香港事務與中國內政，中國也多次向英國提出嚴正交涉，表達強烈不滿與反對。中國駐英大使館發言人表示：「英方不顧中方嚴正立場和一再交涉，變本加厲，一錯再錯，再次違反國際法和國際關系基本准則，粗暴干涉中國內政，企圖干擾香港國安法實施，破壞香港繁榮穩定，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。」

中方重申，他們在香港施行國安法的決心「堅定不移」，維護國家主權丶安全丶發展利益的決心也是十分堅定。他重申：「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊。」

中英代表嚴詞交鋒

此前，中英兩國已因英國禁用華為5G設備與批評中國侵犯維吾爾人人權發生歧見，英國也在中國施行國安法後，承諾讓近300萬名持有海外英國護照的港人居留權。過去幾周，英國丶美國與歐盟都發布聲明批評中國政府施行國安法的舉動已破壞「一國兩制」。此外，他們也稱國安法已違反了「中英聯合聲明」中，保障香港所享有的政治經濟自由。

國安法生效後，英國政府也在7月1日宣布，將對持有英國國民海外護照的香港人放寬簽證權，把現行入境6個月的規定放寬至5年，並讓他們在英國有找工作與就學的權利，為未來取得英國公民權鋪路。雖然現在持有此種護照的港人僅有35萬人，但英國政府統計顯示，有290萬香港人符合該護照的申請資格。

此外，英國外相拉布周日接受英國廣播公司訪問時表示，中國新疆維吾爾人的人權明顯受到嚴重侵犯，並誓言將對中國采取制裁行動。他提到，很明顯的，中國政府正在公然的侵害新疆維吾爾人的人權，而這也是為何有27個國家在日內瓦舉行的聯合國會議上，要求北京停止侵害維吾爾人人權，以及香港人的人權。

中國駐英大使在同一個節目受訪時也做出強勢回應，表示如果英國政府真的走出制裁中國個人的這一步，中國將堅決回擊。劉曉明以中美現行的交涉模式為借鏡，提到他不希望中英關系也朝「以牙還牙」的方向發展，並表示他希望看到英國有自己獨立的外交政策，而不是跟著美國的指揮棒轉。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社丶法新社)

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