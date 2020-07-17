美將制裁？ 林鄭：在美無資產 不嚮往到美國

香港特首林鄭月娥16日上電視節目，被問到是否擔心被外國針對和制裁，她表示在美國並無資產，也不嚮往到美國，如對方不給予簽證就不到美國。

中美就香港議題角力持續。美國總統川普簽署「香港自治法案」後，有指美國港府已經定出制裁名單，準備制裁特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、中國國務院副總理韓正等中方官員。但川普尚未公布確切實施日期。

文匯報報導，林鄭月娥16日上香港開電視「聲東擊西」節目專訪時表示，她擔心議會生態如果進一步激進化，連民生的政策也未必有機會通過。倘部分議員完全不打算妥協，甚至鼓吹「攬炒」，根本做不成事。

林鄭月娥稱在美國無資產 亦不嚮往到美國 新華社

林鄭還強調，她希望未來兩年可正本清源，加強市民對「一國兩制」和基本法保障什麼權利和自由等的了解，履行香港在「一國兩制」下的憲制任務，而維護國家安全是其中一個最重要的憲制任務。

至於剩下兩年任期，林鄭月娥表示，她仍然想推行房屋、教育和文化等工作，包括「明日大嶼」計畫，不過，她直言如果政治問題不解決，港府施政會舉步維艱。被問到如何解決政治問題，林鄭月娥指，如果覺得香港可以自己決定自己前途，不需要維護國家安全，和內地對抗，相信政治問題很難解決。

她透露，下一份施政報告離不開要「談政治」。往年這個時候，正是開始施政報告諮詢工作之時，不過，今年受疫情影響暫時未能啟動，也不會如往年般舉行數十場諮詢會。她會選出約十個大題目，邀請持份者到禮賓府或特首辦發表意見。

此外，對於美國出制裁招數，她稱在美國並無資產，又不嚮往去當地，如未來未獲簽證就不去。