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教學自由敲喪鐘 外媒：港教授收噤聲警告 教室要裝攝影機

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電
學生示意圖。報系資料照
學生示意圖。報系資料照

港區國安法甫上路已引發香港校園不安，許多教師擔心教學自由等同敲響喪鐘。多位教授向媒體表示，接到學校要求政治中立的警告。甚至有議員提議，要在教室內安裝攝影機。

中央社引述法新社報導，部分教學機構員工收到要求他們謹慎的指示。香港大學專業進修學院（HKU SPACE）一名教員表示，收到來自人文科學院與法學院計畫負責人的訊息，上面寫道：「教學上請保持中立並注意您的用字遣詞……所有企圖引起敏感議題的辯論都應該避免。」訊息最後警告：「絕不容忍任何在課堂上提出的政治意見。」

據報導，一名不願透露姓名的教員表示，在他看來，這樣的指令會造成自我審查。「或許一部分原因是因為真的擔心員工，但這也箝制了所有的言論自由，而且政府甚至連一根手指都不用動。」

香港大學在一份新聞稿中表示，這封信是「內部聯繫」，而非官方政策。儘管如此，香港大學還是重申課堂應該是一個「政治中立的地方，以讓參與者專注在教育學習上」。

中國官員曾明確表示，香港的教育制度要為過去一年激烈、甚至有時暴力的民主抗爭負責。因此下令香港當局推動「愛國」教育，並且確保遵守新通過的港區國安法。

特首林鄭月娥11日出席出席香港教育高峰論壇，致詞時說：「教育已被政治化了。」她指出，「多年來清楚看到有反中央、反政府的勢力通過不同途徑滲透校園」，而「媒體對國家的負面報導」也使得學生更反抗國家。

親中政治人物甚至提案在教室安裝攝影機，以便監督教授的言行。報導稱，建制派自由黨籍立法會議員暨香港中文大學校董會成員張宇人表示：「教學自由……不能僭越法律，並給學生胡作非為的藉口。」對於在教室內安裝攝影機的想法，張宇人表示：「若你沒說什麼不該說的，那為何害怕被錄影呢？」

報導說，一間國際學校的歷史教授坦言，他早已避免在討論爭議性主題時發講義給學生，而是選擇用說的。他說，這就是為了避免敏感議題，因為無從得知何時會超出界線。

香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指出，香港各大學已經越來越難招到國際人才。這幾年來，幾乎已經無法在香港舉辦談及台灣、新疆、西藏等禁忌議題的研討會了。其他教授說，若情況繼續惡化，計畫離開香港。

港版國安法 全國人大

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