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美逾20前高官 促拍板港人庇護法案

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電

法廣網引述美國知名雜誌「外交政策」報導，有20多個前資深美國外交官以及國防官員連署的信函，敦促國會加快立法准許港人在美國尋求政治庇護。此外，美總統川普已經簽署國會幾乎一致通過的香港自治法案，回應北京在香港實施新的國安法。

據報導，這封致國會的信件，反映了西方國家對香港以及很多支持民主的活躍抗爭者的前途，感到迫切感。英國已經答允給予大約300萬擁有前英國BNO護照的港人政治庇護（居留權），而澳洲和加拿大的國會議員已經發出訊息，將會採取同樣的舉措。

川普政府對中國在香港實施國安法的舉措，迄今大多數都屬懲罰性：例如取消香港的特殊待遇，考慮關閉香港的美元供應並制裁參與打壓的中國官員。國會正在草擬的香港安全港法案，相反地，為港人提供一條救生索而不是懲罰中國的一條皮鞭。

歐巴馬政府的國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿福克斯說：「香港的局勢非常緊急，我們現在是向港人提供一個他們急需的實質支持，並同時向北京表明，受到（中共）控制的香港不可能再是以前那個經濟活力澎湃的國際中心。」

福克斯組織這封致國會的連署信，信上連署的前官員包括多個美國駐港總領事。

由共和黨參議員盧比歐和民主黨參議員梅南德茲共同贊助的「香港安全港」法案，將提供最受國安法威脅的港人和親屬政治庇護，這些港人包括街頭抗爭者以及社運活躍分子。法案同時寫明，給予港人庇護的人數，不受川普政府目前對其他難民進入美國最高限額所管制。

在眾議院討論的法案，則名為「香港人民自由與選擇法案」，贊助者為民主黨的馬林諾斯基以及共和黨的金辛格，法案內容是加快處理擁有高技能的港人移民申請，並同時快速處理已經逃抵美國的港人的居留申請。這個舉措大致上跟1989年天安門六四事件之後，美國總統老布希對中國民運人士所提供的政治庇護。

港版國安法 全國人大

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