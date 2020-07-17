美國取消特殊地位後 香港經濟的未來

(德國之聲中文網) 長期以來，香港一直是世界上最自由的經濟體之一，以自由放任的經濟和開放的態度令人著迷。這個城市從一次又一次的從危機中谷底反彈，但這次中國所通過爭議的《港區安全法》似乎將全面影響香港經濟。

從現在起，香港將受到 「與中國大陸相同的待遇」，美國總統唐特朗普在下達取消香港所珍視的特殊經濟地位的命令時這麼說。

美國認為，北京所制定的國家安全法破壞了香港自1984年中英兩國就移交香港所達成的條件，也就是讓香港保持自由。1997年香港主權回歸北京，中國政府保證高度自治至2047年。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽告訴德國之聲:「我想說，國家安全法，就像去年的引渡法一樣，正讓香港的富人感到緊張，包括本地富豪、中國大陸精英和其他外國人，因為中國大陸類似的法律經常被應用於因商業糾紛而指控商人。」

他認為，這些人最終會將他們的財富進一步轉移到海外。他說:「當然，短期內，我們可能不會看到大量資金從香港淨流出......長期來看，國家安全法將改變香港的法律和商業環境，使其變得更糟。」

在港企業擔憂

有跡象表明，在香港的企業焦慮感越來越強。中國過去批評不少企業宣揚分裂主義，危害中國國家安全，其中像是許多把香港或台灣單獨列為目的地的航空公司。專注於亞洲的投資的匯豐銀行也曾被指與美國當局合作，提供證據幫助調查華為。

孔誥烽說:「根據國家安全法，這些未來都可以起訴。」這部法律無疑給香港的富豪們帶來了高度的不確定性，而他們是香港繁榮的基石。

中國大陸社交媒體用戶開始對他們所稱的反政府香港富豪展開行動。香港億萬富豪，地產商劉鑾雄在當地媒體上否認他和妻子支持香港民主抗爭者。

澳門主要賭場中介人太陽城集團的行政總裁周焯華也否認自己通過有組織的犯罪分子資助民主抗爭者。

外國人也害怕

香港有9000家外資企業，其中1300家來自美國。2019年下半年政治動蕩，香港正式陷入衰退。去年進入香港的外國直接投資下降了47%，至550億美元（約480億歐元）。

四分之三在香港經營的美國企業對國家安全法感到焦慮。他們最擔心的是法律的模糊性，香港著名的獨立司法機構是否受到危害，以及香港作為國際商業中心的地位是否受到威脅。

香港美國商會會長約瑟夫(Tara Joseph)告訴彭博社:「香港最好的事情之一，在這裡做生意最棒的是，它是所有事物的橋梁，是一個偉大的互聯互通的城市。現在，這種連通性......已經不是那麼容易的感覺了，尤其是在國家安全法通過之後。」

根據該商會的一項調查，超過三分之一的美國企業正計劃將資本、資產或業務轉移到香港以外的地方。

法律給香港帶來的元素，對於任何在中國大陸工作過的人來說都是熟悉的，那裡有一系列令人困惑的規則，而這些規則往往是任意施加的。作為一名在中國工作的記者或商人，你知道你在某些時候違反了規則，但關鍵是如何執行規則。同時出現的狀況是自我審查、公共話語權少，缺乏開放性。

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科技業首當其沖

法律一經簽署，觀察家們都在觀察它對經濟的影響。科技界最先感受到了這一點。

多年來，中國的網路長城一直對中國的自由言論進行嚴密的管制，而香港直到新法出台前都一直享有網上自由言論的權利。谷歌、臉書和推特已經停止處理香港政府對用戶數據的要求，因為他們正在研究新法到底會有什麼影響。

就連中國互聯網巨頭字節跳動旗下、但在中國大陸無法使用的TikTok，也從香港的網路商店裡撤下了它的應用，並暫停現有用戶使用。

此外為應對新的國安法，《紐約時報》將把部分員工從香港轉移到韓國首爾，這雖然沒有直接影響到經濟，此舉加深香港日益低迷的情緒。這家美國媒體的數位團隊約佔其香港分社的三分之一。

關於移民的外交政策

香港人會用腳投票嗎？《外交政策》雜志對890名香港市民進行的調查顯示，約有一半人曾因法律問題考慮移民香港。

近三分之一的受訪者的首選是香港的民主鄰居台灣，台灣長期與北京進行制度鬥爭，並開設了一個新的辦公室來幫助逃亡的香港人。

盡管英國首相約翰遜提出約300萬香港人可以來英國申請公民身份，但在有意移民的人中，只有10%的人將英國列為首選。加拿大和澳大利亞被認為是更合適的目的地。

奢侈品危機

多年來，香港一直是亞洲的奢侈品購物之都，但從去年的民主示威到COVID-19，再到現在的新保安法，一連串的事件讓香港淪陷。

中國的奢侈品市場正在從新冠病毒大流行中復蘇，但購物者並沒有把目光投向香港。相反，零售業正面臨著來自內地日益激烈的競爭。

根據貝恩咨詢公司的研究，去年全球奢侈品銷售增長的90%左右來自中國。路易威登（Louis Vuitton）、古馳（Gucci）、卡地亞（Cartier）、香奈兒（Chanel）和迪奧（Dior）等品牌在6月初的銷售額增長了40到90%。

咨詢公司麥肯錫認為，中國的中產階級約為5.5億人，這個數字非常驚人，比美國的總人口還多。在人均購買力方面，中國仍落後於美國，但顯然處於擴張模式。

金融業不擔心

雖然香港作為亞洲門戶的地位可能會被新加坡甚至台北等地所取代，但其作為進入中國的途徑這項作用卻更加強。金融服務行業可能會有良好的表現。

於此同時，美國正在收緊管制在紐約上市的外國公司，這些公司長期以來享受的審查比國內上市的股票少。在美國參議院收緊對中國企業的規定後，中國企業正轉向香港市場。

必勝客和肯德基在中國大陸的運營商百勝中國已申請在香港上市，金額為20億美元，而阿裡巴巴旗下的配送部門眾托快運也在考慮出售在香港的股票。

這些公司將與阿裡巴巴集團控股、游戲開發商網易和在線零售商JD.com一起在港交所上市。自去年11月以來，它們通過在香港二次上市累計融資200億美元。

布雷克 (J.Stewart Black)和莫裡森 (Allen J.Morrison)兩位作者在《哈佛商業評論》上發表文章稱，香港最近的發展對在香港經營的外國企業構成了重大威脅。這在很大程度上取決於外國企業為什麼在香港:是僅僅為了香港市場、中國市場還是為了整個亞洲？

雖然他們認為企業應注意保護人員安全，考慮潛在的情況，並在需要進行重大搬遷時制定方案，但總體上他們是樂觀的。

文章提到:「而在一天結束時，中國在貿易、外國直接投資、股權和債務資本以及外匯方面仍然非常依賴香港，這種自身利益應該使其領導人在執行安全法時不會太誇張。」

西方過去也曾制裁過中國。1989年華盛頓在北京血腥鎮壓天安門廣場民主抗議活動後對中國實施了制裁。幾年之內，許多制裁就被取消了。時任中國領導人的鄧小平據說當時提到： 「西方國家是健忘的」

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