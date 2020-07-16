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彭博：川普無意升高與中緊張關係

世界日報 / 記者張文馨李春／連線報導

川普總統14日簽署「香港自治法」，將據此制裁中國官員與實體，彭博15日報導，川普本人無意升高對北京的緊張關係，即便內部已研擬制裁中國高官名單，包括香港特首林鄭月娥，和督導港澳事務的中國國務院副總理韓正，但川普尚未公布實施。

彭博報導，川普私下告訴助手，無意在此時升高對北京的緊張關係，且香港自治法雖授權總統制裁，也不是「立即」採取行動。

彭博引述知情人士的說法報導，川普團隊已研擬制裁中國高官的名單，包括林鄭月娥與韓正；消息人士說，就算總統現在不公布實施，川普仍隨時可以加重處罰。

中國外交部副部長鄭澤光15日召見美國駐北京大使布蘭斯塔(Terry Branstad)，並提出外交交涉，稱中方將繼續反制，維護自身核心利益。

美中關係對抗態勢明顯，不只制裁，雙方在中國電信設備供應商華為的角力，已擴散到歐洲地區，國務卿龐培歐(Michael Pompeo)20日出訪英國和丹麥，還要再談中國問題，另外，國會制裁或抵制中國的聲浪一直居高不下，美國民眾受疫情影響反中情緒高漲，美國社會瀰漫濃厚反中氛圍。

路透15日報導，美國政府已匯總中國政府和中共各級官員的名單，但白宮國安會發言人奧利亞特(John Ullyot)表示，川普因香港議題制裁中國的手段是一系列的，並未排除對中國高官的額外制裁。

奧利亞特說，川普不會略過任何可能的辦法，匿名爆料的消息並不準確。

根據香港自治法(Hong Kong Autonomy Act)，總統有權制裁侵害香港自治，違背中英聯合聲明與香港基本法的外國人、實體和金融機構。

根據法案內容，國務卿應在「香港自治法」生效90天內，點名外籍人士，提報國會；財政部長應在前述報告發布後30天到60天內，提出與被點名人士有大量資金往來的外國金融機構，提報國會。

總統應在一年內制裁被點名者，由總統決定制裁方式，包括凍結財產、驅逐出境及撤銷簽證或其他證明文件；對於外國金融機構的制裁方式高達10種。

龐培歐15日傍晚透過新聞稿表示，川普總統已指示政府基於人道主義，特別關切和接納香港難民，展現美國與被壓迫者站在一起的長期承諾。

香港特區政府15日對川普總統簽署「香港自治法」和行政命令取消香港特殊待遇，發表聲明表示遺憾、不滿和反對，指法案和行政命令措施對香港的金融機構不具法律效力，並稱港府會配合北京的反制措施，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。香港建制派和泛民主派政黨暫且封口。

香港特首林鄭月娥以接受新華社訪問的形式回應稱，不擔心美國揚言對香港實施的所謂制裁，如果在金融上採取制裁行動，傷害的不單是香港，也是美國的一些企業。

港版國安法 全國人大

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