新聞眼／動盪香港 冷熱與懸念

川普總統簽署香港自治法和相關行政命令，消息傳來，香港官方是先冷後熱，香港民間是外冷內熱。官府和政界，先不說話或少說話，等到有旨意再說；民間社交平台，高興不高興的，聊得火熱，但都內裡，不會到公開場合高調表態。在這二冷二熱，顯示香港進入又一個前途待定動盪期。

先說如此大事，香港因何冷因何熱。這其間有四種狀況，首先港府方面，香港無外交權，官員再自許心高氣盛，也要豎耳北向。除中國大陸外交部一定會說的反制，其他部門暫無聲響，港官當然只好說點舊話。直到大陸駐港中聯辦有聲明了，港府的表態也就有了。

第二種情況，按常理香港的泛民主派，特別是新命名的抗爭派，或就此高調表態，但完全沒人出來逐條解說，甚至慶祝攬炒成功，道理何在？因有港版國安法在。香港民主派初選大獲全勝，在初選中公認獲支持度最高的前立法會議員區諾軒，卻突然宣布退出初選工作，更直言「基於現時局勢未能確保人身安全，也為身邊所有人負責，只得退出所有初選工作」。這時各人少說話，意思一樣。

第三種情況，是建制派特別是一批戰鬥性極強的建制派，因何不說話。除了這等大事，一定先聽上面的意思，還有一點，就是制裁二字，除了現特首、前特首，建制派中好多家人散布歐美，還不知說多了會不會遭凍結遭制裁呢。

第四種狀況是民間，民間對此事終成為現實，早已有準確判斷，所以不會意外，更不會震驚。討論得那麼熱烈，其實都在談兩種事，一是移民，二是制裁，特別是猜度那制裁名單，誰先上榜。

香港政圈有種新論，即香港進入第三次前途未定震盪期，之前一次是1980年代中英初談、香港主權未定期；一次是「六四」事件後香港過渡期前震盪期。現在是第三次，而這次因何震盪，是沒人知道香港失去特別關稅區、失去歐美國家關係網、最後失去國際金融中心之後，是怎樣一個香港。

這當然取決於多重因素，比如「留島不留人」後，香港的「換血工程」是如何來換；又取決於美國是否最後把那門縫也關上；還取於香港已不是另類戰場後的中美之戰，戰向何方。