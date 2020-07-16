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開第一槍 紐時1/3員工撤離香港調首爾

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合15日電

香港多年來享有比中國大陸更高的新聞自由度，許多國際媒體在香港設立分部，甚至當作亞洲區總部；但「港區國安法」實施後，對媒體帶來很大隱憂，紐約時報就因「港區國安法」帶來不確定性，14日決定明年把香港辦公室的數位新聞(digital news，網路新聞)業務遷移至南韓首爾，估計涉及約三分之一員工，成為率先宣布撤離香港的西方主要媒體。

在港區國安法下，不少媒體擔心會被當局以言入罪，或採訪題目被視為危害國家安全，遭到監控或強制交出採訪資料。

紐約時報表示，至少已有一名員工因為申請工作簽證遇到挑戰；紐時表示，過去這只是中國大陸才有的問題，甚少在香港發生，因此在香港面對中國更嚴厲的管治下，管理層決定在區內另設新的營運基地。

發言人說，該報目前在香港約有80名員工，並將繼續致力於報導香港和中國大陸新聞。

知情人士說，撤出的包括該報駐香港的多位高級編輯，因為他們的簽證已經過期，不能再在香港工作。

此外，其他多個國際新聞機構也考慮類似行動，有些更起草了應急計畫。其中「華爾街日報」及「華盛頓郵報」，一直在考慮是否有必要根據港區國安法，將人員調到其他地區。

有線電視新聞網(CNN)則表示，目前尚無撤離地區總部計畫；英國「金融時報」說正密切監視局勢，但沒有馬上撤離計畫；在香港設有分社的路透和彭博社暫時沒有回應會否撤離。

消息指出，過去定期給某些外國記者發出的工作簽證，在最近幾個月出現阻滯，給一些人造成了困難。

根據研究公司Telum Media的資料，香港目前擁有約8000個新聞機構，其中許多從事貿易及金融刊物出版工作。

香港特區政府發言人拒絕就「紐約時報」撤走部分人員的決定置評，但指出香港法律保障新聞自由，也稱香港仍然是地區媒體中心。

港版國安法 全國人大

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