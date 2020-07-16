川普叫停制裁林鄭丶韓正？ 白宮否認

彭博社周三 (7月15日)報導，白宮擬定的中國官員制裁名單，原本包括主管港澳事務的國務院副總理韓正丶香港特首林鄭月娥及警務處處長鄧炳強，但遭川普臨時叫停。白宮出面否認，表示仍在討論制裁對象。

報導指，川普是在周二簽署《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）前一刻決定叫停。兩名知情人士稱，川普曾向幕僚透露，不希望與北京的緊張關系升級，現階段排除進一步制裁中港高層官員。報導認為，川普的決定與他近期對華強硬的作風相反。

白宮：制裁名單仍在研擬

對此，白宮國家安全委員會發言人阿爾約特（John Ullyot）強調，川普並沒有排除就香港問題進一步制裁中國官員。路透社引述白宮消息人士指，制裁名單仍在研擬，制裁目標包括林鄭月娥。

《香港自治法》授權美國政府制裁損害香港自治的主要官員，雖然川普現時不落實制裁，但日後仍可以作出行動。

白宮上周宣布就新疆人權問題，制裁中共政治局委員陳全國等4名官員，創下制裁級別最高新紀錄。北京其後反制，宣布制裁美國參議員盧比奧、克魯茲等4名官員和議員。

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