港版國安法後》未來，香港只有這三種人可能留下來...

摘要 1.香港這顆璀璨的東方明珠，才正要開始衰敗，趨勢會一年比一年明顯，這是長期性健康的退化，而非短期的崩潰。 2.今天香港雖受到影響，但絕不是一夕間可以被取代。台灣應思考如何規劃更高、更廣、更遠的格局，從區域和未來的角度重新定位，而不是以「台灣會更好」而沾沾自喜。

歷史上，每隔一段時間，就會有人口的大規模遷徙。200年前，英國及歐洲人紛紛移民美國，開拓新天地。100年前，美國為了建造鐵路，從中國招了很多工人，形成今天美國的華裔。

1949年，國共戰爭，老蔣帶了200萬人，從大陸遷來台灣，奠定今日台灣的基礎。70年代越戰末期，越南淪陷，人民大舉向海外逃亡，今天在歐洲、美國都可以看到他們的第二代，有Pham、Tran等姓氏。前兩年伊拉克戰爭，許多平民逃往歐洲，但被不少國家拒收，不但引發當地衝突，也造成許多不幸悲劇。

7月1日，大陸以全票通過「香港國安法」，終結了23年的「一國兩制」，引起香港人民恐慌，新一波的移民潮正要開始，地點包括全世界，台灣也是熱門目標之一。

《金融時報》對此有精闢的分析。一家移民顧問公司表示，1989年時（香港開始規劃回歸），多半是有錢人想移民，因為他們擔心未來財產無法受到保障。去年，主要是中產階級想移民，其中有近6,000人到台灣來，很多人做小生意。今天，每一個香港人都想離開。

英國上週宣布將給有海外護照的英國國民（BNO, British National Overseas）政治庇護，人數多達300萬人，除了工作簽證外，並可能給予公民身分。另外，澳洲政府也表示會給予香港人類似安排。

請想像一個場景：20年後的英美，出現很多華人，他們姓Wong（黃）或Cheung（張），都是2020年逃離香港的人或是他們的第二代。

香港人擅長搞房地產，已有地產商利用這個機會動腦筋，在海外規劃建造「香港城」，配合某些歐洲國家（如愛爾蘭）的經濟政策，系統性發展特定領域如生技或智慧基建，大量吸引投資移民，最多可容納5萬名香港居民。

香港人是很現實的，大部分抗爭活動，現已銷聲匿跡，年輕的民運抗爭領袖，紛紛逃往海外。中國大陸達到了原先預期的效果，美英開始制裁香港，然而香港資本市場依然活躍，在美國上市的中概股大舉回流，中資也為股市注入活水。

部分香港人對經濟回復正常表示歡迎，因為對他們而言，做生意是最重要的。

悲哀的是，香港這顆璀璨的東方明珠，才正要開始衰敗，趨勢會一年比一年明顯，這是長期性健康的退化，而非短期的崩潰，正如同麥克阿瑟將軍的名言：「老兵不死，只是凋零」。

台灣25年前也有類似情況，由於兩岸關係不穩，人才、資金大量外流，但今天這種情況因為美國政策和香港變局，開始反轉，台灣變成最大受益者。

未來香港只有幾種人可能留下來。

第一是堅決支持中央的企業家。最近前香港特首、著名房地產商人梁振英諷刺那些申請BNO的港人，應該準備好回程票，因為過不久他們就會被英國疫情嚇得跑回來。

第二類是像黎智英這樣的反中代表人物，他把太太和小孩送出去，自己準備留下來。20年前他到台灣來創造了蘋果傳奇，但今天蘋果也垮了。

第三是社會中下階層，這些人最可憐，哪裡也去不了。

上週參加一個線上論壇，主題就是討論香港。香港作為國際金融中心的地位受到重創，但對台灣而言，是否有任何商機？答案是不一定。

台商資金會大舉回流台灣，但外資企業對台灣仍有很多疑慮，除非我們大幅放寬法規限制，以「興利」而非「防弊」作為施政的重心。

英國人在香港殖民100多年，奠定了良好基礎，今天香港雖受到影響，但絕不是一夕間可以被取代。

首先，香港是一個樞紐（hub），面向國際，有許多世界一流企業和人才，在香港工作，台灣缺乏這個條件。

其次，香港有低稅率的優勢。台灣未來應可考慮，是否針對境外金融（offshore banking）成立一個特區，給予特殊政策。

第三是語言。不論香港或新加坡，都是雙語政策；台灣也是，但為台語和客家話。

台灣缺乏長期的大戰略。不管政府或企業，看到香港現況，都應思考如何規劃更高、更廣、更遠的格局，從區域和未來的角度重新定位台灣，而不是以「台灣會更好」而沾沾自喜。

如果我是部長，我會在台灣規劃一個以香港菁英為主的「生態系」特區，吸引金融、學術、物流及國際商業人才到台灣來，加速台灣的國際化。可惜政府缺乏這樣的遠見，因為我們把香港視為中國的一部分，正如同上週美國宣布對香港進行制裁。但事實是香港人、香港企業以及外國在香港的資源，並不等於香港的殼。

台灣的危機，是完全喪失了地緣政治的敏感度，認為香港發生的事情，不可能發生在自己身上。

上週美國和中國分別在南海進行軍事演習，美國甚至派出了兩艘航空母艦，這是前所未有的陣仗，情勢嚴峻，危機一觸即發。台灣有感覺嗎？所有的景點，擠滿了人。

講到演習，上週漢光軍演發生海上意外，造成兩死悲劇。我們的軍力很強、台灣很安全嗎？

英文的「國際化」（internationalization）和「全球化」（globalization）意義是不同的：前者是到世界各地去，後者卻有整合的意味。今天發生的事情，包括香港在內，代表全球化的終結，但未來會更分散於各地，如同製造供應鏈的碎片化。

未來10年，香港精神會在全世界發揚光大，變得國際化。反觀，台灣可能變得更本土化，一切只以台灣為中心。

請多往外看、往前看，台灣的未來，在世界各地都有更好的可能！

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