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香港特首林鄭：泛民初選 恐犯顛覆罪

世界日報 / 記者林汪靜／香港14日電
林鄭：泛民初選 恐違港版國安法 香港中國通訊社
林鄭：泛民初選 恐違港版國安法 香港中國通訊社

香港民主派近日舉行立法會選舉初選，有61萬人參加投票，香港特首林鄭月娥昨晚稱，過去兩天所發生的事，她不會形容為「初選」，她更指出，初選可能違反了港區國安法中「顛覆政權」罪行。

此外，中聯辦深夜發聲明，堅定支持特區政府深入調查、依法查處，並點名戴耀廷協調「初選」是典型的涉嫌犯法；從「非法佔中」「修例風波」，到發起「雷動2.0」「35+計劃」，戴耀廷的目標是奪取香港的管治權。

林鄭月娥晚間舉行記者會，宣布預防新冠病毒的措施，期間有媒體詢問她對泛民主派初選的看法。

綜合香港中通社等港媒報導，林鄭月娥指出，香港的選舉制度沒有「初選」，大家有權投票，但選舉必須公平公正，不容許任何作法干擾香港立法會選舉。

林鄭月娥更指出，香港政府收到多方投訴，包括違反選舉公平、違反最多50人的限聚令、違反隱私保障，不同部門需要進行調查，如果有足夠證據將會執法。如果所謂初選是為阻攔香港政府施政，可能會違反港版國安法顛覆政權的罪行。她還說，過去兩天多人聚集，一旦因此出現新冠肺炎爆發，是遺憾的事。

港版國安法 全國人大

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