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香港本土派初選大捷 「投票為抗爭延續」

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
本土派初選大捷 學者：投票者視為抗爭運動延續 路透社
本土派初選大捷 學者：投票者視為抗爭運動延續 路透社

民主派初選昨日公布電子投票的初步結果，本土派取得佳績，有主流泛民政黨候選人失利，民主黨黨主席胡志偉、最資深議員涂謹申只分別在九龍東和「超級區議會」界別排入閘門檻最後一席。明報報導，有學者分析，投票者視初選為抗爭運動的延續，「睇人而不是睇政黨」，舉例民主黨候選人「有好高票、有中間、有好低」。

本土派初選大捷，學者：投票者視為抗爭運動延續 路透社
本土派初選大捷，學者：投票者視為抗爭運動延續 路透社

據報導，港島、九龍西、九龍東、新界西、新界東和超區最高票數候選人的分別為民主黨許智峯、民陣召集人岑子杰、前香港眾志秘書長黃之鋒、議會陣線朱凱、立場新聞前記者何桂藍和民主黨鄺俊宇。

九龍西方面，民主黨黃碧雲初選期間被本土派抨擊為「妥協派」，她僅得3765票，在9名候選人中排第7。

報導指出，新界西協議派出首6張名單參加官方選舉，僅派1人出戰初選的工黨，吳敏兒在該區取得10,446票排第7，意味工黨在來屆立法會議席歸零。吳敏兒在社交媒體稱，在工運上早已練習有贏有輸，「相信香港贏才是最重要」。

泛民在港島、九龍西的目標均是爭4席，負責統籌初選的港大法律學者戴耀廷稱，初選後會再商討由首4位、5位或6位候選人出戰官方選舉。

報導表示，新界東會派7隊出戰官方選舉，在初選排7至9位分別為新民主黨同盟范國威、社工呂智恆和社民連梁國雄，3人票數相近，戴耀廷表示第7至9位排名有可能因紙本票而有變。

民主派在超級區議會只會派初選首4名出戰，公民黨李予信排第5出局。公民黨表示尊重香港人的選擇，李予信將不會報名參加立法會選舉，並承諾會協助4名勝選者。民主黨兩名現任議員鄺俊宇和涂謹申分別得25.8萬票和4.5萬票排首位和第4位；涂與第3位的本土派王百羽相差約2.5萬票。

中大政治與行政學系副教授馬嶽分析，在反修例運動中有突出紀錄的人都獲高票，不論政黨，如民主黨鄺俊宇和許智峯都高票，也包括民間集會團隊發言人劉穎匡、「立場姐姐」何桂藍。

馬嶽分析，今次初選中間選民較少，但到正式選舉時會多很多「和理非」、中產選民，光譜會較闊，看地區工作，舉例涂謹申、胡志偉等得票或會較初選佳。

港版國安法 全國人大

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